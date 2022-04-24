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"Укрпошта" випустить марку з Путіним, але є одна умова

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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24 квітня, 12:00
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"Укрпошта" має кілька сюжетів для нового бестселлера
Оголосив про майбутній випуск марки гендиректор "Укрпошти"
Оголосив про майбутній випуск марки гендиректор "Укрпошти" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В "Укрпошті" повідомили про можливий випуск марки з зображенням президента Росії Володимира Путіна. Проте є одна умова — сюжет має перемогти на народному голосуванні, яке розпочнеться вже наступного тижня.

Про це в інтерв'ю Forbes розповів гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

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За його словами, наступного тижня на голосування буде винесено не лише сюжет з зображенням Путіна, а й інші, наприклад:

  • Кремль;
  • цуценя, яке знешкоджує міну;
  • посвята волонтерам;
  • малюнок "Доброго вечора, ми з України" та ін.

"Насправді є багато тем, які заслуговують на те, щоб з'явитись на марках "Укрпошти". Яку виберуть, таку і випустимо", – сказав Смілянський.

Однак, як переконує гендиректор установи, марка з зображенням Путіна може принести "Укрпошті" проблеми, а саме — кібератаки на її інтернет-ресурси.

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Черговий бестселлер від "Укрпошти"

"Укрпошта" анонсувала випуск нової марки "Російський Військовий Корабель… ВСЕ" кількістю у 5 млн примірників та один мільйон конвертів.

В рамках цього блоку представлена перша марка серії: всі, хто бажає мати цей символ історії на пам’ять для себе, отримає таку можливість (але не для відправки) і друга – яку ви можете надсилати друзям в Україні та за кордон, оскільки вона теж матиме український та міжнародний номінал.

Тираж марки становитиме п'ять мільйонів примірників, а конверта – один мільйон. І, оскільки марка все ж паперова, за словами Смілянського, навіть потужні DDоS-атаки з боку Росїї не завадять її випуску.

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Нагадаємо, що українську марку "Російський військовий корабель, іди нах*й" продали за п'ять мільйонів гривень на благодійному аукціоні від "Prozorro.Продажі".

Раніше ми писали, що на міжнародному торговому майданчику ebay українську поштову марку з відомою на весь світ фразою "Російський військовий корабель, іди нах*й" продають за ціною від 40 до 2000 доларів.

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