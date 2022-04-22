"Укрпочта" запускает очередной бестселлер: как будет выглядеть новая марка (фото)

Марка будет называться "Русский Военный Корабль… ВСЕ"

О запуске новой марки анонсировал гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

"Укрпочта" анонсировала выпуск новой марки "Русский Военный Корабль... ВСЕ" количеством в 5 млн экземпляров, а также один миллион конвертов.

Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский в Facebook.

Реклама

Сегодня мы анонсируем выпуск второй марки этой серии – "Русский военный корабль.. ВСЕ" или "Russian Warship… DONE". В рамках этого блока представлена и первая марка серии, поэтому все желающие иметь этот символ истории на память для себя получит такую возможность (но не для отправки) и вторую – которую Вы можете отправлять друзьям в Украине и за границу, так как она будет тоже иметь украинский и международный номинал, – написал гендиректор компании.

Тираж марки составит пять миллионов экземпляров, а конверт – один миллион. И, так как марка все же бумажная, по словам Смелянского, даже мощные DDоS-атаки со стороны России не помешают ее выпуску.

Новая марка от почты / Фото: Facebook

Первую марку с кораблем продали за 5 млн гривен

Украинскую марку "Русский военный корабль, иди нах*й" продали за пять миллионов гривен на благотворительном аукционе от "Prozorro.Продажи".

Реклама

Все вырученные средства пошли на помощь вооруженным силам Украины.

"Сегодня наша армия получила немалую сумму помощи. В конце концов, именно благодаря подвигам ВСУ марка приобрела такую популярность и смогла собрать миллионы. Спасибо участникам аукциона и особенно победителю, который боролся за комплект с автографом до последнего. Эти усилия были не зря", – отметили в "Укрпочте".

Напомним, что на международной торговой площадке ebay украинскую почтовую марку с известной на весь мир фразой "Русский военный корабль, иди нах*й" продают по цене от 40 до 2000 долларов.

Реклама

Раньше мы писали, какие ограничения ввела "Укрпочта" на продажу легендарной марки.