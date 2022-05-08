Марки з російським кораблем будуть! "Укрпошта" надрукує ще 5 млн екземплярів

2,5 тис. людей — таке навантаження за секунду на маркетплейс Rozetka було після старту продажів останніх 5 тис. аркушів з марками "Російський корабель...". Буквально за три хвилини, попри перебої з додатком та сайтом, їх розкупили. Однак "Укрпошта" планує надрукувати ще один тираж – 5 млн екземплярів.

Про це розповів співзасновник Rozetka Владислав Чечеткін.

Це навантаження (на Rozetka) перевищувало навантаження чорної п'ятниці в десятки разів. Наш IT-відділ підняв сайт за годину. Але марок вже не було. Бо їх не було з 10:03, – написав він.

За словами керівника "Укрпошти" Ігоря Смілянського, наступна марка з "актуальним статусом корабля" тиражем у 5 млн екземплярів "вже у друці". Вона буде доступна для продажу:

у відділеннях "Укрпошти";

на кількох онлайн майданчиках.

Про запуск повідомлять додатково в середині травня. Однак продаж проходитиме з обмеженнями. Їхньою метою буде запобігання спекуляціям.

Проблеми з продажем 7 травня виникли через кібератаки

Ігор Смілянський також зазначив: проблеми з продажем марки виникли, зокрема, і з вини Росії — була масова кібератака на сайт продавця.

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"Росії вдалося ускладнити продаж марок ворожими кібератаками. І це прикро. Радує, що вони витратили на це величезні ресурси та гроші", – написав він у Telegram.

"Мрію у нас не забрати"

В Україні планують випустити нову поштову марку, присвячену найбільшому у світі літакові – українській "Мрії".

Ілюстрацію до неї створила 11-річна Софія Кравчук з Волинської області. Дівчинка відправила роботу на конкурс "Що для мене Україна?", який проводили ще до війни.

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"Саме такою дитина бачила нашу країну – яскравою й квітучою. Такою вона і буде!" – наголосили в "Укрпошті".

В установі додали: навіть попри те, що окупантам вдалося зруйнувати найпотужніший у світі літак, мрію в українців не забрати. Про це нагадуватиме історія, а також майбутня поштова марка.

Нещодавно вирішили випустити марку із зображенням Володимира Путіна. Ілюстрацію виберуть шляхом народного голосування онлайн.

Раніше "Сьогодні" розповідали про ажіотаж довкола керамічного півника, та за скільки продають васильківську кераміку в Мережі.