На легендарном петушке зарабатывают большие деньги – за сколько продают васильковскую керамику

Керамические статуэтки приобрели популярность после того, как один петушок уцелел в Бородянке

Васильковского петушка начали продавать на онлайн-барахолках / Фото: Офис Президента Украины, Facebook, Коллаж: Сегодня

Васильковская майолика снова в тренде благодаря петушку из Бородянки. Керамическая фигурка осталась на кухонном шкафчике в разрушенном российскими войсками доме.

Как передает "Сегодня", впоследствии такого петушка подарили Владимиру Зеленскому и Борису Джонсону, а уже сейчас фигурки активно продают в Сети.

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Киевлянин Олег предлагает купить произведение искусства за 3000 грн. Владелец уверяет, что статуэтка в хорошем состоянии, имеет высоту 28 сантиметров.

Керамический петушок / Фото: olx.ua

Татьяна из Киева имеет целую коллекцию разнообразных керамических птиц – на любой цвет и размер. Одна штука стоит 350 грн.

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Коллекция статуэток / Фото: olx.ua

В общем, тренд на графины, как в Бородянке и как у Зеленского, есть во многих городах – кроме Киева, также в Бердичеве и Фастове. Цены колеблются от 2500 до 8000 гривен.

Васильковский петушок / Фото: olx.ua

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Васильковская майолика петушок / Фото: olx.ua

Самое дорогое предложение

Галина из Дрогобыча решила, что васильковская майолика стоит в десять раз дороже, поэтому выставила цену в 30 000 гривен за аналогичного петушка. Женщина отметила, что фигурка стала символом устойчивости украинцев, а конкретная статуэтка – в идеальном состоянии.

"Продается по просьбе пары бездетных пенсионеров, у которых почти ничего и нет, поэтому не удивляйтесь цене. Вырученные средства планируется использовать на приобретение необходимых лекарств и помощь ВСУ", – добавила автор сообщения.

Самый дорогой петушок из Дрогобыча / Фото: olx.ua

Легендарная марка

Васильковский петушок – не единственная легенда, возникшая в Украине во время войны. Популярностью пользуется и новая почтовая марка "Русский военный корабель, иди…" , посвященная подвигу защитников на Змеином. Ее выпустили 12 апреля и сразу же возник большой ажиотаж и безумные очереди.

В Сети предприимчивые украинцы перепродавали марки в несколько раз дороже. Некоторые просили цену в размере 1000 гривен, тогда как себестоимость ее составляет 23 гривни. Учитывая это, Укрпочта ввела ограничение на покупку исторической марки.

Раньше мы рассказывали, за сколько продают жилье в Киеве, Одессе и Виннице в апреле и какие элитные предложения есть на рынке. Украинцев также предупредили о новых опасных сайтах, маскирующихся под ПриватБанк.