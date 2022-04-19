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На легендарном петушке зарабатывают большие деньги – за сколько продают васильковскую керамику

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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19 апреля, 16:48
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Керамические статуэтки приобрели популярность после того, как один петушок уцелел в Бородянке
Васильковского петушка начали продавать на онлайн-барахолках
Васильковского петушка начали продавать на онлайн-барахолках / Фото: Офис Президента Украины, Facebook, Коллаж: Сегодня

Васильковская майолика снова в тренде благодаря петушку из Бородянки. Керамическая фигурка осталась на кухонном шкафчике в разрушенном российскими войсками доме.

Как передает "Сегодня", впоследствии такого петушка подарили Владимиру Зеленскому и Борису Джонсону, а уже сейчас фигурки активно продают в Сети.

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Киевлянин Олег предлагает купить произведение искусства за 3000 грн. Владелец уверяет, что статуэтка в хорошем состоянии, имеет высоту 28 сантиметров.

Керамический петушок
Керамический петушок / Фото: olx.ua

Татьяна из Киева имеет целую коллекцию разнообразных керамических птиц – на любой цвет и размер. Одна штука стоит 350 грн.

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Коллекция статуэток
Коллекция статуэток / Фото: olx.ua

В общем, тренд на графины, как в Бородянке и как у Зеленского, есть во многих городах – кроме Киева, также в Бердичеве и Фастове. Цены колеблются от 2500 до 8000 гривен.

Васильковский петушок
Васильковский петушок / Фото: olx.ua

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Васильковская майолика петушок
Васильковская майолика петушок / Фото: olx.ua

Самое дорогое предложение

Галина из Дрогобыча решила, что васильковская майолика стоит в десять раз дороже, поэтому выставила цену в 30 000 гривен за аналогичного петушка. Женщина отметила, что фигурка стала символом устойчивости украинцев, а конкретная статуэтка – в идеальном состоянии.

"Продается по просьбе пары бездетных пенсионеров, у которых почти ничего и нет, поэтому не удивляйтесь цене. Вырученные средства планируется использовать на приобретение необходимых лекарств и помощь ВСУ", – добавила автор сообщения.

Самый дорогой петушок из Дрогобыча
Самый дорогой петушок из Дрогобыча / Фото: olx.ua

Легендарная марка

Васильковский петушок – не единственная легенда, возникшая в Украине во время войны. Популярностью пользуется и новая почтовая марка "Русский военный корабель, иди…" , посвященная подвигу защитников на Змеином. Ее выпустили 12 апреля и сразу же возник большой ажиотаж и безумные очереди.

В Сети предприимчивые украинцы перепродавали марки в несколько раз дороже. Некоторые просили цену в размере 1000 гривен, тогда как себестоимость ее составляет 23 гривни. Учитывая это, Укрпочта ввела ограничение на покупку исторической марки.

Раньше мы рассказывали, за сколько продают жилье в Киеве, Одессе и Виннице в апреле и какие элитные предложения есть на рынке. Украинцев также предупредили о новых опасных сайтах, маскирующихся под ПриватБанк.

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Сколько небанковских учреждений в Украине
1
Финансовые компании Финансовые компании
894
2
Кредитные союзы Кредитные союзы
205
3
Ломбарды Ломбарды
197
4
Страховщики Страховщики
145
5
Лизинговые компании Лизинговые компании
110
6
Коллекторские компании Коллекторские компании
67
7
Страховые брокеры Страховые брокеры
64
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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

Цитата на segodnya.ua
Владимир Зеленский Президент Украины
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Финансовый фронт
Будущее гривни
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
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37,50
28,37
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39,49
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