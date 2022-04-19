На легендарному півнику заробляють великі гроші – за скільки продають васильківську кераміку

Керамічні статуетки набули популярності після того, як один півник уцілів у Бородянці

Васильківського півника почали продавати на онлайн-барахолках / Фото: Офис Президента Украины, Facebook, Колаж: Сьогодні

Васильківська майоліка знову в тренді завдяки півнику з Бородянки. Керамічна фігурка залишилася на кухонній шафці в зруйнованому російськими військами будинку.

Як передає "Сьогодні", згодом такого півника подарували Володимиру Зеленському та Борису Джонсону, а вже зараз фігурки активно продають у Мережі.

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Киянин Олег пропонує купити витвір мистецтва за 3000 грн. Власник запевняє, що статуетка у гарному стані, має висоту 28 сантиметрів.

Керамічний півник / Фото: olx.ua

Тетяна з Києва має цілу колекцію різноманітних керамічних птахів – на будь-який колір та розмір. Одна штука коштує 350 грн.

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Колекція статуеток / Фото: olx.ua

Загалом тренд на графини, як у Бородянці та як у Зеленського, є в багатьох містах – крім Києва, також у Бердичеві та Фастові. Ціни коливаються від 2500 до 8000 гривень.

Васильківський півник / Фото: olx.ua

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Васильківська майоліка півник / Фото: olx.ua

Найдорожча пропозиція

Галина з Дрогобича вирішила, що васильківська майоліка коштує в десять разів дорожче, тож виставила ціну в 30 000 гривень за аналогічного півника. Жінка зазначила, що він став символом стійкості українців, а конкретна статуетка – в ідеальному стані.

"Продається на прохання пари бездітних пенсіонерів, у яких майже нічого й немає, тому не дивуйтесь ціні. Виручені кошти планується використати на придбання необхідних ліків та допомогу ЗСУ", – додала авторка повідомлення.

Найдорожчий півник з Дрогобича / Фото: olx.ua

Легендарна марка

Васильківський півник – не єдина легенда, яка виникла в Україні під час війни. Популярністю користується й нова поштова марка "Русскій воєнний корабль, іди…", присвячена подвигу захисників на Зміїному. Її випустили в обіг 12 квітня і одразу ж виник неабиякий ажіотаж та шалені черги.

В Мережі підприємливі українці перепродавали марки в кілька разів дорожче. Дехто просив ціну в розмірі 1000 гривень, тоді як собівартість її становить 23 гривні. З огляду на це, Укрпошта ввела обмеження на купівлю історичної марки.

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