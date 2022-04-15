Наживаються на легенді: в мережі активно перепродають марки з "російським військовим кораблем"

Розповідаємо про те, як і за скільки в мережі збувають продукцію з відомою фразою

Нова марка від Укрпошта стала суперпопулярною / Фото: Укрпошта, Колаж: Сьогодні

Захисники острова Зміїний у перший день війни подарували українському суспільству легендарну фразу "Русскій воєнний корабль, іді …!". Ці слова зараз використовують усюди, навіть на тематичній продукції.

Редакція "Сьогодні" пропонує дізнатися більше про ажіотаж довкола серії поштових марок та конвертів, які 12 квітня випустила Укрпошта.

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Загальний тираж марок із ілюстрацією кримчанина Бориса Гроха становить один мільйон. Випустили і 20 тис. тематичних конвертів. Марки для внутрішнього використання – номіналом F (23 грн), а для відправлення за кордон – W (1,5 долара).

Після того, як марки поступили в продаж, зчинився справжній ажіотаж. Перед поштовими відділеннями вишикувалися черги більші, ніж за новою моделлю iPhone.

Черга за поштовими марками / Фото: Укрпошта

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Фраза морського піхотинця Романа Грибова зможе послугувати й джерелом підтримки ЗСУ та переселенців. Нещодавно оголосили аукціон на Prozorro.Продажі – за 25 тис. грн продають унікальний комплект філателістичної продукції "Русскій воєнний корабль, іді …!" з підписом автора.

Попит породжує пропозицію

Водночас підприємливі українці вирішили скористатися попитом на поштові марки. Зараз їх активно продають в мережі у кілька разів дорожче, ніж оригінал.

Одним із перших почав збувати актуальну продукцію тернополянин Віктор. Він оприлюднив оголошення ще 12 квітня. Просив за "національний" блок 240 грн, за "міжнародний" – 400 грн. Потім, з огляду на конкуренцію, ще раз його продублював 14 квітня.

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Поштова марка "Рускій воєнний корабль, іді..." / Фото: olx.ua

Одесит Дмитро продає блок марок номіналом F по 250 грн, а номіналом W – по 500 грн. Готовий продати їх разом або окремо.

Поштова марка "Рускій воєнний корабль, іді..." / Фото: olx.ua

Киянка Дарія готова продавати легендарні марки поштучно – по 60 грн. Охочі купити цілий блок, змушені будуть віддати за нього 360 грн відповідно.

Поштова марка "Русскій воєнний корабль, іді..." / Фото: olx.ua

Андрій з Одеси вирішив не розмінюватися на дріб’язок та виставив ціну в 1000 грн. Автор допису наголосив, що поштові марки – з лімітованого тиражу, їх складно купити через попит, тож вони вже цінуються серед колекціонерів як в Україні, так і за кордоном.

Поштова марка за 1000 грн / Фото: olx.ua

Павло із Харкова почав окремо продавати тематичну марку, уже наклеєну на конверт, по 100 грн. Через попит, конверти швидко закінчились, тож автор приймає замовлення наперед.

Поштова марка "Русскій воєнний корабль, іді..." і конверт / Фото: olx.ua

Дмитро з Луцька вирішив продати блок марок "Русскій воєнний корабль, іді …!" за 600 грн. Оскільки в ньому є 6 марок для відправлення листів за кордон, то одна з них коштує 100 грн.

Поштова марка "Русскій воєнний корабль, іді..." / Фото: olx.ua

Поштова продукція з використанням легендарної фрази – не єдине, що приваблює інтернет-користувачів. У мережі продають тематичні кепки по 359 грн, футболки від 250 грн за штуку і худі по 550 грн.

Продукція з фразою "Русскій воєнний корабль, іді..." / Фото: olx.ua

Нарешті пішов за призначенням

Українці вказали напрямок російському військовому кораблю ще 24 лютого. Що робити і куди піти, до нього дійшло лише в квітні – мережу просто "розірвало" від шквалу емоцій.

Ще 13 квітня Збройні сили України поцілили по крейсеру "Москва", який перебував у Чорному морі. Ще радянський бойовий корабель вважали флагманом і гордістю військово-морських сил РФ.

Відомо, що у російський корабель потрапили дві крилаті ракети "Нептун". В результаті на борту почалася пожежа, поки там перебувало 510 моряків. Головним призначенням крейсера було завдання ударів по великих кораблях.

Раніше ми розповідали, за скільки продають житло в Києві, Одесі та Вінниці у квітні та які елітні пропозиції є на ринку. Українців також попередили про нові небезпечні сайти, які маскуються під ПриватБанк.