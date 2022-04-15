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СЕГОДНЯ Новости экономики Новости недвижимости

Киев, Винница, Одесса – за сколько продают квартиры с шиком в Украине

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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15 апреля, 16:45
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Рассказываем и показываем, на какое элитное жилье могут рассчитывать покупатели в разных городах.
Рассказываем об интересных предложениях жилья на рынке недвижимости
Рассказываем об интересных предложениях жилья на рынке недвижимости / Фото: Pexels, Dom.Ria, Коллаж: Сегодня

В апреле в Украине ожил рынок недвижимости. Быстрее всего адаптировалась к переменам "первичка" на западе страны, одна на вторичном рынке также имеется немало предложений.

Редакция "Сегодня" собрала актуальные предложения по рынку недвижимости и предлагает узнать, какой шик продают в Украине за космические суммы.

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Киев

В лидерах по заоблачным ценам на жилье остается Печерский район. На Драгомирова продают элитные квартиры за 7 млн долларов (210 млн грн). В комплекте – девять комнат площадью 500 квадратных метров с дизайнерским ремонтом. Мраморная плитка, дубовый паркет, детская комната с дворцом, сауна и СПА-зона, а также отдельная серверная – набор, который получит новый владелец.

Квартира на Драгомирова
Квартира на Драгомирова / Фото: Dom.Ria

На Мичурина за 3,2 млн долларов (96 млн грн) продают пятикомнатную квартиру на 350 кв. м. Апартаменты с дизайнерским ремонтом расположены в клубном доме и имитируют стиль Ренессанса – с мрамором, золотом и дубом. В гостиной есть бивень слона, персидские ковры, антиквариат и кожаные диваны. Дополняет все две спальни и кухня-столовая; на территории также есть бассейн.

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Квартира на Мичурина | Фото: Dom.Ria
Квартира на Мичурина / Фото: Dom.Ria
Квартира на Мичурина | Фото: Dom.Ria
Квартира на Мичурина / Фото: Dom.Ria
Квартира на Мичурина | Фото: Dom.Ria
Квартира на Мичурина / Фото: Dom.Ria
Квартира на Мичурина | Фото: Dom.Ria
Квартира на Мичурина / Фото: Dom.Ria
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Четырехкомнатную квартиру площадью 428 кв. м продают на Тимирязевской в Киеве. Кирпичный дом построили в промежутке 2001-2010 годов, но стоимость жилья в нем составляет 3 млн долларов (90 млн грн). В апартаментах сделан дизайнерский ремонт, внутри – коллекционная мебель, декор, бильярдная, зимний сад, собственный лифт и подземный гараж.

Квартира на Тимирязовской | Фото: Dom.Ria
Квартира на Тимирязовской / Фото: Dom.Ria
Квартира на Тимирязовской | Фото: Dom.Ria
Квартира на Тимирязовской / Фото: Dom.Ria
Квартира на Тимирязовской | Фото: Dom.Ria
Квартира на Тимирязовской / Фото: Dom.Ria
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Винница

В Винницкой области жилье в десятки раз дешевле, чем в столичном Печерске. За 215 тыс. долларов (6,4 млн. грн) предлагают пятикомнатную квартиру площадью 248 кв. м на Князей Кориатовичей. Это трехэтажное жилье с ремонтом, кондиционерами, индивидуальным отоплением, сауной и придомовой территорией с беседкой. Мебель продается в комплекте.

Квартира в Виннице
Квартира в Виннице / Фото: Dom.Ria

За 160 тыс. долларов (4,8 млн грн) можно приобрести жилье с шестью комнатами на Магистратской. На площади 208 "квадратов" разместились спальни, гостиная, ванные комнаты с подогревом полов. В стоимость входит мебель и техника, а также гараж.

Квартира на Магистратской | Фото: Dom.Ria
Квартира на Магистратской / Фото: Dom.Ria
Квартира на Магистратской | Фото: Dom.Ria
Квартира на Магистратской / Фото: Dom.Ria
Квартира на Магистратской | Фото: Dom.Ria
Квартира на Магистратской / Фото: Dom.Ria
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Одесса

На Французском бульваре в одесской Аркадии продают шестикомнатную квартиру на 365 кв. м. Стоимость жилья составляет 3,8 млн долларов (114 млн. грн). В цену входит "пентхаус-вилла" с панорамным видом на море, в "дворцовом стиле" с использованием мрамора и сусального золота. Квартира полностью меблирована, есть бильярдная, кабинет, сауна, терраса, подземный паркинг.

Французский бульвар в Одессе | Фото: Dom.Ria
Французский бульвар в Одессе / Фото: Dom.Ria
Французский бульвар в Одессе | Фото: Dom.Ria
Французский бульвар в Одессе / Фото: Dom.Ria
Французский бульвар в Одессе | Фото: Dom.Ria
Французский бульвар в Одессе / Фото: Dom.Ria
Французский бульвар в Одессе | Фото: Dom.Ria
Французский бульвар в Одессе / Фото: Dom.Ria
1/4

В центре Одессы есть жилье на Екатерининской, с лепниной, росписями на потолке и стенами из ракушечника. Квартира двухуровневая с шестью комнатами и балконом на первом этаже и пятью комнатами и сауной с джакузи на втором. На полу дубовый паркет. Стоимость – 1 млн долларов (30 млн. грн).

Дом на Екатерининской | Фото: Dom.Ria
Дом на Екатерининской / Фото: Dom.Ria
Дом на Екатерининской | Фото: Dom.Ria
Дом на Екатерининской / Фото: Dom.Ria
Дом на Екатерининской | Фото: Dom.Ria
Дом на Екатерининской / Фото: Dom.Ria
Дом на Екатерининской | Фото: Dom.Ria
Дом на Екатерининской / Фото: Dom.Ria
1/4

На Генуэзской отдают трехкомнатную квартиру площадью 170 "квадратов" за 900 тыс. долларов (27 млн. грн). Жилье построено в 2011-2015 годах, с итальянской мебелью и материалами. В спальне все от Versace, а кухня оборудована в стиле студии.

Квартира на Генуэзской | Фото: Dom.Ria
Квартира на Генуэзской / Фото: Dom.Ria
Квартира на Генуэзской | Фото: Dom.Ria
Квартира на Генуэзской / Фото: Dom.Ria
Квартира на Генуэзской | Фото: Dom.Ria
Квартира на Генуэзской / Фото: Dom.Ria
Квартира на Генуэзской | Фото: Dom.Ria
Квартира на Генуэзской / Фото: Dom.Ria
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Раньше мы рассказывали, за сколько в апреле сдают в аренду квартиры в Киеве. Узнайте также, какие цены на жилье в западных областях Украины.

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