"Мечту у нас не забрать": Укрпочта выпустит новую символическую марку

На почтовой марке используют изображения от юной авторки из Волыни

Самый большой в мире транспортный самолет увековечат в марке / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Вскоре в обращение планируют выпустить новую почтовую марку, посвященную крупнейшему в мире самолету - украинской "Мрие".

Как сообщили в пресс-службе Укрпочты, иллюстрацию создала 11-летняя София Кравчук из Волынской области.

Реклама

Девочка отправила работу на конкурс "Что для меня Украина?", который проводили еще до войны.

"Именно такой ребенок видел нашу страну – яркой и цветущей. Такой она и будет!", – отметили в Укрпочте.

В учреждении добавили: даже несмотря на то, что оккупантам удалось разрушить самый мощный самолет в мире, мечту у украинцев не забрать. Об этом будет напоминать история, а также будущая почтовая марка.

Реклама

Пример новой марки / Фото: Укрпочта

Новейшие легенды

С начала войны в Украине легендарной стала фраза защитников острова Змеиный, отправивших русский военный корабль известно куда. Впоследствии Укрпочта выпустила марку, посвященную этому событию, а через несколько дней крейсер "Москва" наконец-то ушел в заданном направлении.

Миллионный тираж раскупили за несколько дней, люди не гнушались даже стоять в длиннющих очередях. Наиболее предприимчивые украинцы начали перепродавать марки в десятки раз дороже на онлайн-барахолках, поэтому ввели ограничения на продажу в одни руки в почтовых отделениях.

Реклама

Учитывая спрос и просьбы покупателей, в Укрпочте решили выпустить еще одну серию, посвященную победе над российским кораблем. На этот раз – со штампом DONE, количество марок составит 5 млн и еще 1 млн тематических конвертов.

Недавно решили выпустить марку с изображением Владимира Путина. Иллюстрацию выберут путём народного голосования онлайн. Ранее "Сегодня" рассказывали об ажиотаже вокруг керамического петушка и за сколько продают базиликовскую керамику в сети.