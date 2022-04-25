"Мрію у нас не забрати": Укрпошта випустить нову символічну марку

На поштовій марці використають зображення від юної авторки з Волині

Найбільший у світі транспортний літак увічнять у марці / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Незабаром в обіг планують випустити нову поштову марку, присвячену найбільшому в світі літакові – українській "Мрії".

Як повідомили в пресслужбі Укрпошти, ілюстрацію створила 11-річна Софія Кравчук з Волинської області.

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Дівчинка відправила роботу на конкурс "Що для мене Україна?", який проводили ще до війни.

"Саме такою дитина бачила нашу країну – яскравою й квітучою.Такою вона і буде!", – наголосили в Укрпошті.

В установі додали: навіть попри те, що окупантам вдалося зруйнувати найпотужніший у світі літак, мрію в українців не забрати. Про це нагадуватиме історія, а також майбутня поштова марка.

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Зразок нової марки / Фото: Укрпошта

Новітні легенди

Від початку війни в Україні легендарною стала фраза захисників острова Зміїний, які відправили російський військовий корабель відомо куди. Згодом Укрпошта випустила марку, присвячену цій події, а за кілька днів крейсер "Москва" нарешті пішов у заданому напрямку.

Мільйонний тираж розкупили за кілька днів, люди не гребували навіть стояти в довжелезних чергах. Найбільш підприємливі українці почали перепродавати марки у десятки разів дорожча на онлайн-барахолках, тож зрештою ввели обмеження на продаж в одні руки в поштових відділеннях.

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З огляду на попит та вимогу покупців, в Укрпошті вирішили випустити ще одну серію, присвячену перемозі над російським кораблем. Цього разу – зі штампом DONE, кількість марок становитиме 5 млн і ще 1 млн тематичних конвертів.

Нещодавно вирішили випустити марку зі зображенням Володимира Путіна. Ілюстрацію виберуть шляхом народного голосування онлайн. Раніше "Сьогодні" розповідали про ажіотаж довкола керамічного півника та за скільки продають васильківську кераміку в мережі.