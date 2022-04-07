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Чехия выпустила банкноту "Слава Украине" — кто может ее купить

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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7 апреля, 16:41
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Средства с реализации коллекционной банкноты будут направлены на помощь Украине
Чехия поддержала Украину
Чехия поддержала Украину / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, скриншот

Чехия выразила поддержку Украине, выпустив коллекционную банкноту под названием Sláva Ukraině (Слава Украине). Все средства, полученные с ее реализации, будут направлены на помощь нашему государству.

Об этом сообщает Prague Morning.

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На аверсе банкноты изображен Монумент Независимости, расположенный в самом центре Киева, на реверсе — Софийский собор, над которым развиваются сине-желтые флаги и выделена Украина на карте Европы.

Банкнота
Банкнота / Фото: скриншот

Новая банкнота не является платежным средством – вместо номинала там указан 2022 год. Однако изготовили ее с защитными элементами, содержащими местные кроны. На коллекционных деньгах есть водяной знак и нумерация типографским способом. Тираж ее – 20 тыс. штук.

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Дизайнером банкноты является художница из Чехии Ева Гашкова.

Купить купюру можно на сайте за 1500 крон (примерно 1 980 гривен). Новинку доставят покупателю в специальной качественной упаковке.

Безусловная выплата украинцам

В Украине планируется ввести безусловный доход. Ежемесячную сумму украинцы будут получать в течение "длительного времени". Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко.

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Сумму выплат чиновник не уточнил.

"Рассматривается возможность введения так называемого безусловного дохода для населения в течение длительного времени – то, что обсуждалось до войны, но не находило поддержки, сейчас оно должно и будет работать", – сказал Устенко.

Напомним, что в ближайшие два-три года замороженные активы России могут использоваться для выплаты компенсаций Украине за ущерб, нанесенный вторжением агрессора на наши земли.

Раньше мы рассказывали, как вынужденным переселенцам получить 2000 грн от государства.

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