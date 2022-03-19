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В "Дії" появилась новая функция для украинцев в Польше – что можно сделать онлайн

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19 марта, 17:12
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Рассказываем, что запустил портал "Дія" для помощи украинским гражданам в Польше
В "Дії" появился новый информационный ресурс
В "Дії" появился новый информационный ресурс / Фото: Getty Images, Министерство цифровой трансформации, Коллаж: Сегодня

У украинцев, выезжающих в Польшу из-за военных действий, возникает много вопросов по оформлению документов, поиску жилья и устройству быта. Чтобы такие проблемы решались как можно скорее, портал "Дія" запустил специальную страницу.

Отныне раздел "Помощь гражданам Украины в Польше" доступен на официальном сайте "Дії".

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Что можно узнать в спецразделе

В самом начале страницы доступны контакты консультационного центра для украинцев в Польше. Набрав номер или зайдя на сайт, человек сможет получить информацию о:

  • вакансиях;
  • правах на рынке труда;
  • обучении и переподготовке;
  • формах поддержки со стороны правительства труда;
  • процедурах трудоустройства иностранцев;
  • инструментах на рынке труда (включая стажировки, ваучеры, профессиональное обучение для взрослых, общественные работы или интервенционные работы).

Также портал рассказывает, какие условия есть для легального пребывания в Польше. Кроме того, объясняются нюансы относительно документов, пересечения границы, а также как найти работу и получить разные виды помощи.

"Дія" дает и ссылки на вебсайты, которые могли бы быть полезными для украинцев. На ресурсе есть объяснения по открытию собственного бизнеса в Польше, а также ответы на наиболее распространенные вопросы проживания в этой стране.

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Сколько будет стоить парковка и аренда автомобилей в Польше

"Сегодня" уже писали, что у украинцев при выезде за границу возникает необходимость арендовать автомобиль для передвижения, или припарковать где-то собственный транспорт.

В этом материале мы рассказали, что из-за большого наплыва украинцев администрации нескольких польских городов разрешили бесплатно парковать автомобили гражданам Украины. Эти города – Краков, Познань и Люблин. Также писали, что арендовать автомобиль на неделю при определенных условиях можно от 6 до 10 тыс. грн.

Также читайте, сколько стоит арендовать жилье в Польше для украинцев и о том, что в приложении "Дія" возобновился доступ к некоторым цифровым документам.

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