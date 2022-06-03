Волна высоких цен позади? Что больше всего подорожало в мае

Рассказываем, как изменились цены на социально значимые продукты питания в течение мая

Одни продукты в мае подорожали, а другие наоборот — упали в цене / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала войны на территории Украины стоимость продуктов, которые считают социально значимыми, несколько выросла, также, к слову, из-за сбоев в логистике наблюдался или до сих пор наблюдается дефицит определенных категорий товаров.

"Сегодня" расскажет вам, как же изменились цены на продуктовую корзину за май 2022 года, сравнив с апрельскими ценами.

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Для наглядности используем сравнительную таблицу и данные Минфина.

Название продукта Стоимость продукта в апреле Стоимость продукта в мае Мука 1 кг. 25,30 грн 24,15 грн Сахар 1кг. 26,50 грн 27,05 грн Масло рафинированное 850 мл. 57,04 грн 58,50 грн Гречка 1 кг. 59,25 грн 72,53 грн Молоко 900 мл. 32,90 грн 32,90 грн Сыр твердый кг. 337,18 грн 345,10 грн Куриное филе 1 кг. 115,73 грн 117,87 грн Свинина грудинка 1кг. 109,87 грн 117,45 грн Лук 1 кг. 19,13 грн 20,42 грн Пшеничный хлеб 650 гр. 22,70 грн 22,70 грн Яйца куриные 10 шт. 35,65 грн 31,40 грн

Уголовная ответственность за повышение цен

В Украине планируют установить уголовную ответственность за необоснованное повышение цен на социально значимые продукты.

Законопроект предлагает наказывать лишением свободы сроком от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества за превышение цен на продукты более чем в 1,2 раза от стоимости, определенной правительством.

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Раньше мы писали, почему стоимость гречки может подскочить до 100 грн за килограмм, а также рассказывали, к чему готовиться украинцам уже в июне.