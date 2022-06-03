Тюрьма за дорогую гречку и бензин? Что будет с теми, кто наживается на войне

На необоснованное повышение цен на социально значимые продукты государство планирует реагировать очень жестко

Спекулянты, которые наживаются на войне, будут отвечать перед законом / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине планируют установить уголовную ответственность за правонарушения в сфере формирования и применения цен и тарифов на социально значимые товары.

Об этом говорится в законопроекте №7425, сообщает парламентская газета "Голос Украины".

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Как отметил нардеп от "Слуги народа" Сергей Кузьминых, который собственно и зарегистрировал соответствующий законопроект в Верховной Раде, особое внимание Украина должна уделять необоснованному повышению цен на такие товары:

мука пшеничная;

макаронные изделия;

батон;

хлеб;

крупу гречневую и овсяную;

свинину, говядину, птицу (тушку куриную);

молоко;

масло;

сметану, яйца, масло;

капусту, лук, свеклу, морковь;

бензин (А-92, А-95) и другие.