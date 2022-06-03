Тюрьма за дорогую гречку и бензин? Что будет с теми, кто наживается на войне

На необоснованное повышение цен на социально значимые продукты государство планирует реагировать очень жестко
Спекулянты, которые наживаются на войне, будут отвечать перед законом / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
В Украине планируют установить
уголовную ответственность за правонарушения в сфере формирования и применения цен и тарифов на социально значимые товары.
Об этом говорится в законопроекте №7425,
сообщает парламентская газета "Голос Украины".
Как отметил нардеп от "Слуги народа" Сергей Кузьминых, который собственно и зарегистрировал соответствующий законопроект в Верховной Раде, особое внимание Украина должна уделять необоснованному повышению цен на такие товары:
мука пшеничная; макаронные изделия; батон; хлеб; крупу гречневую и овсяную; свинину, говядину, птицу (тушку куриную); молоко; масло; сметану, яйца, масло; капусту, лук, свеклу, морковь; бензин (А-92, А-95) и другие.
Законопроект предлагает: наказывать лишением свободы
сроком от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества за превышение цен на продукты более чем в 1,2 раза от стоимости, определенной правительством. Товары военного назначения
Среди прочего законопроект касается правонарушения,
связанного с хищением и с последующей продажей продукции, которая имеет признаки товаров военного назначения
, закупаемые за счет госбюджета для нужд ВСУ или других военных формирований (бронежилеты и пластины для них, защитные шлемы, вещное имущество и т.п.)
За незаконное приобретение и сбыт данной продукции предлагают
установить штраф
от трех до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов ( от 51 тыс. грн до 85 тыс. грн
) граждан или ограничение свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.
Те же действия, совершенные повторно либо по предварительному сговору группой лиц, либо должностным лицом с использованием служебного положения, либо в крупном размере,
будут наказываться лишением свободы на срок от четырех до семи лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и конфискацией имущества. Что будет с ценами на продукты в июле?
Российско-украинская война вредит не только нам, но и всему миру. Уже в июле люди в разных странах почувствуют незаурядный
рост цен на продовольствие, в частности и на зерно.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, сейчас в стране находятся
22 млн тонн зерна, которые мы не можем направить туда, где они необходимы.
Во многих странах заканчиваются прошлогодние запасы, и если не приедут новые поставки, это может привести
к нищете в бедных слоях населения, а также к тому, что средний класс потеряет значительную часть своих средств и сбережений.
Раньше мы рассказывали,
хватит ли украинцам продуктов в этом году, а также писали, почему стоимость гречки может подскочить до 100 грн за килограмм.