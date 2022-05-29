100 грн не предел! Почему стоимость гречки совсем скоро взлетит до небес

Война изрядно обострила проблему со стоимостью продуктов, в том числе и с гречкой, которая и дальше продолжит расти в цене

Вскоре украинцы увидят трехзначные ценники на продукте / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Стоимость гречки по очевидным обстоятельствам и учитывая нынешнюю экономическую ситуацию в Украине продолжит свой рост. Стоимость килограмма продукта может быть выше 100 грн.

Об этом заявил финансово-экономический обозреватель Богдан Слуцкий — передает Today.ua.

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Так, как известно, гречка в Украине уже давно стала своеобразным индикатором кризиса.

В чем причина роста цен?

Причин повышения цен на продукт три:

война и сокращение посевных площадей;

нехватка гречневой крупы и в предыдущие годы. Аграрии всегда предпочитали другие зерновые, из которых можно было вытеснить большие прибыли. То есть, кроме собственной гречки, украинский рынок удовлетворял потребности населения еще и за счет импорта;

сокращение заграничных поставок.

Так, раньше гречка поступала к нам регулярно (напомним, часть — из России, но окольными дорогами через Казахстан, другая — из Беларуси и еще немного — из самого Казахстана). Сейчас Украина осталась наедине со своими "гречишными" проблемами.

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Сколько будет стоить килограмм гречки?

По словам эксперта, в этом году Украина сможет собрать примерно только 20 тыс. тонн гречки при необходимости минимум 100 тысяч тонн.

"Такой огромный дефицит (более 80 тысяч тонн) неоткуда импортировать, поэтому, учитывая большой спрос на нее и низкое предложение, цены продолжат расти… и в ближайшее время мы увидим ценники более 100 гривен за килограмм", – прогнозирует Слуцкий.

Заметим, что с начала 2022 года цена на гречку уже выросло на 32%. Сейчас средняя стоимость килограмма этой крупы составляет 62 гривни. Но уже и теперь кое-где на полках супермаркетов можно встретить гречку по 80-90 гривен за кг.

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АТБ ввел ограничение

В супермаркетах АТБ ввели ограничения для продажи соли и сахара. Теперь продавать больше 5 кг сахара в одни руки нельзя, то же самое касается и соли – не больше двух пачек.

Сеть установила такое ограничение согласно последним событиям в Украине и огромным ажиотажем вокруг дефицита соли, которую из-за паники украинцы начали массово покупать.

В то же время директор Всеукраинского благотворительного фонда АТБ Сергей Демченко сообщил, что ограничения носят временный характер, пока ситуация с продовольственным ажиотажем и закупками не нормализуется. Ведь некоторые покупатели сильно закупаются впрок или же покупают у АТБ, а перепродают втридорога, пользуясь паникой.

Раньше мы рассказывали, какие продукты в Украине скоро станут редкостью, а также писали, что ждать украинцам в июле.