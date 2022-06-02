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Борщ как роскошь? В Украине резко взлетели цены на два популярных продукта

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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2 июня, 19:10
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Рассказываем, на какие продукты подскочили внезапно цены и почему это произошло
В основном цены выросли именно на импортную продукцию
В основном цены выросли именно на импортную продукцию / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала недели (с 30 мая) цены на основной ингредиент украинского борща – свеклу, а также на лук резко выросли. В целом это касается импортной продукции из Польши.

Об этом сообщили аналитики портала East-Fruit.

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Так, свеклу сегодня продают по 18-25 грн/кг, что в среднем на 38% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Цены на лук из Польши на украинском рынке озвучиваются на уровне 14-18 грн/кг. Таким образом, за неделю данная продукция стала дороже в среднем на 30%.

Причинами стремительного повышения цен как свеклы, так и лука эксперты называют:

  • подорожание топлива, а соответственно и логистики;
  • существенное сокращение предложений этих позиций, запасы уже почти исчерпаны;
  • активный спрос со стороны потребителей;
  • продукция нового урожая из местных хозяйств на рынок практически не поступает, поскольку Херсонская область, являющаяся одним из лидеров по выращиванию ранних овощей в Украине, временно оккупирована.

Что будет с ценами в июле?

Российско-украинская война вредит не только нам, но и всему миру. Уже в июле люди в разных странах почувствуют незаурядный рост цен на продовольствие, в частности и на зерно.

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По словам президента Украины Владимира Зеленского, сейчас в стране находятся 22 млн тонн зерна, которые мы не можем направить туда, где они необходимы.

Во многих странах заканчиваются прошлогодние запасы, и если не приедут новые поставки, это может привести к нищете в бедных слоях населения, а также к тому, что средний класс потеряет значительную часть своих средств и сбережений.

Ранее мы рассказывали, сколько будет стоить гречка совсем скоро, а также показывали лучшие мемы о дефиците соли из интернета.

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4
Фрукты Фрукты
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5
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6
Хлеб Хлеб
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7
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