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Июнь кардинально изменит цены на продукты – к чему готовиться украинцам

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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2 июня, 14:55
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Эксперт рассказал, чего ждать в июне украинцам и будут ли новые дефициты базовых продуктов
Цены на базовые продукты расти не будут
Цены на базовые продукты расти не будут / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В мае украинцам уже пришлось пережить дефицит соли, а также страх по поводу нового урожая, который россияне воруют и вывозят с оккупированного юга. Также продолжают расти цены на топливо, что значительно усложняет логистику.

Сегодня пообщались экономистом и президентом Украинского аналитического центра Александром Охрименко и узнали, что будет с ценами на продукты в июне.

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У эксперта достаточно оптимистический прогноз, по его словам, цены на базовые продукты расти не будут, а на некоторые наоборот – снизятся.

Охрименко считает, что дешеветь с наступлением лета начнут овощи, которые украинцы выращивают самостоятельно и, кстати, почти во всех областях, а не только Херсонской и Запорожской. То же самое ждет и сезонные фрукты.

"У нас овощи выращивают по всей территории страны за исключением горных районов в Карпатах. Эти разговоры о том, что у нас все овощи в Херсоне – это миф, и я не знаю, кто его распространяет", – отмечает аналитик.

Цены на мясо тоже расти не будут, поскольку с ростом температуры потребление мясных продуктов и сала всегда уменьшается, поэтому спрос на них будет падать.

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А вот с транспортировкой действительно будут проблемы, однако фермеры просто не смогут продавать товары слишком дорого, поскольку им их не удастся продать.

"Яйца сейчас подешевеют, свинина сало. Есть такая закономерность, чем выше температура, тем ниже цены на сало", – говорит Охрименко.

В тоже время будут дорожать все импортные товары и продукты, потому что поставщики продают их в долларах. Ситуация с топливом тоже лучше не станет, подорожают даже дрова.

В этой связи взлетят цены на все транспортные услуги, в том числе общественный транспорт, такси, логистику.

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Будут ли дефициты?

Ситуацию с нехваткой соли эксперт называет просто ажиотажным спросом, который спадет и принесет нормализацию этой ситуации

"Во время войны вот эти "дефициты" будут постоянно. Это паника, это соль то сахар, это просто психологический фактор", – объясняет президент аналитического клуба.

По словам Охрименко, это абсолютно неизбежна ситуация во время войны.

"Сегодня" раньше писали, ждать ли украинцам пустых полок в супермаркетах и рассказывали, почему стране грозит дефицит дешевой электроники.

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