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Хвиля високих цін позаду? Що найбільше подорожчало у травні

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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3 червня, 13:40
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Розповідаємо, як змінилися ціни на соціально значущі продукти харчування протягом травня
Одні продукти в травні здорожчали, а інші навпаки — впали в ціні
Одні продукти в травні здорожчали, а інші навпаки — впали в ціні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку війни на території України вартість продуктів, які вважають соціально значущими, дещо зросла, через збої в логістиці спостерігався або досі спостерігається дефіцит певних категорій товарів.

"Сьогодні" розповість вам, як же змінилися ціни на продуктову корзину за травень 2022 року, порівнявши з цінами квітневими.

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Для наглядності використаємо порівняльну таблицю та дані Мінфіну.

Назва продуктуВартість продукту у квітніВартість продукту у травні
Борошно 1 кг.25,30 грн24,15 грн
Цукор 1 кг.26,50 грн27,05 грн
Олія рафінована 850 мл.57,04 грн58,50 грн
Гречка 1 кг.59,25 грн72,53 грн
Молоко 900 мл.32,90 грн32,90 грн
Сир твердий кг.337,18 грн345,10 грн
Куряче філе 1 кг.115,73 грн117,87 грн
Свинина грудинка 1 кг. 109,87 грн117,45 грн
Цибуля 1 кг.19,13 грн20,42 грн
Хліб пшеничний 650 гр.22,70 грн22,70 грн
Яйця курячі 10 шт.35,65 грн31,40 грн

Кримінальна відповідальність за підвищення цін

В Україні планують встановити кримінальну відповідальність за необгрунтоване підвищення цін на соціально значущі товари.

Законопроєкт пропонує карати позбавленням волі на строк від 3 до 5 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна за перевищення цін на продукти більш ніж у 1,2 раза від вартості, визначеної урядом.

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Раніше ми писали, чому вартість гречки може підскочити до 100 грн за кілограм, а також розповідали, до чого готуватися українцям вже у червні.

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