Хвиля високих цін позаду? Що найбільше подорожчало у травні

Розповідаємо, як змінилися ціни на соціально значущі продукти харчування протягом травня

Одні продукти в травні здорожчали, а інші навпаки — впали в ціні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку війни на території України вартість продуктів, які вважають соціально значущими, дещо зросла, через збої в логістиці спостерігався або досі спостерігається дефіцит певних категорій товарів.

"Сьогодні" розповість вам, як же змінилися ціни на продуктову корзину за травень 2022 року, порівнявши з цінами квітневими.

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Для наглядності використаємо порівняльну таблицю та дані Мінфіну.

Назва продукту Вартість продукту у квітні Вартість продукту у травні Борошно 1 кг. 25,30 грн 24,15 грн Цукор 1 кг. 26,50 грн 27,05 грн Олія рафінована 850 мл. 57,04 грн 58,50 грн Гречка 1 кг. 59,25 грн 72,53 грн Молоко 900 мл. 32,90 грн 32,90 грн Сир твердий кг. 337,18 грн 345,10 грн Куряче філе 1 кг. 115,73 грн 117,87 грн Свинина грудинка 1 кг. 109,87 грн 117,45 грн Цибуля 1 кг. 19,13 грн 20,42 грн Хліб пшеничний 650 гр. 22,70 грн 22,70 грн Яйця курячі 10 шт. 35,65 грн 31,40 грн

Кримінальна відповідальність за підвищення цін

В Україні планують встановити кримінальну відповідальність за необгрунтоване підвищення цін на соціально значущі товари.

Законопроєкт пропонує карати позбавленням волі на строк від 3 до 5 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна за перевищення цін на продукти більш ніж у 1,2 раза від вартості, визначеної урядом.

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Раніше ми писали, чому вартість гречки може підскочити до 100 грн за кілограм, а також розповідали, до чого готуватися українцям вже у червні.