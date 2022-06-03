Тюрма за дорогу гречку і бензин? Що буде з тими, хто наживається на війні

На необгрунтоване підвищення цін на соціально значущі продукти держава планує реагувати дуже жорстко

Спекулянти, які наживаються на війні, будуть відповідати перед законом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні планують встановити кримінальну відповідальність за правопорушення у сфері формування та застосування цін і тарифів на соціально значущі товари.

Про це йдеться у законопроєкті №7425, повідомляє парламентська газета "Голос України".

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Як зауважив нардеп від "Слуги народу" Сергій Кузьміних, який власне і зареєстрував відповідний законопроєкт у Верховній Раді, особливу увагу Україна повинна приділяти необгрунтованому підвищенню цін на таку категорію товарів:

борошно пшеничне;

макаронні вироби;

батон;

хліб;

крупу гречану і вівсяну;

свинину, яловичину, птицю (тушку курячу);

молоко;

олію;

сметану, яйця, масло;

капусту, цибулю, буряк, моркву;

бензин (А-92, А-95) та ін.