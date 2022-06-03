Тюрма за дорогу гречку і бензин? Що буде з тими, хто наживається на війні

На необгрунтоване підвищення цін на соціально значущі продукти держава планує реагувати дуже жорстко
Спекулянти, які наживаються на війні, будуть відповідати перед законом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
В Україні планують встановити
кримінальну відповідальність за правопорушення у сфері формування та застосування цін і тарифів на соціально значущі товари.
Про це йдеться у законопроєкті №7425,
повідомляє парламентська газета "Голос України".
Як зауважив нардеп від "Слуги народу" Сергій Кузьміних, який власне і зареєстрував відповідний законопроєкт у Верховній Раді, особливу увагу Україна повинна приділяти необгрунтованому підвищенню цін на таку категорію товарів:
борошно пшеничне; макаронні вироби; батон; хліб; крупу гречану і вівсяну; свинину, яловичину, птицю (тушку курячу); молоко; олію; сметану, яйця, масло; капусту, цибулю, буряк, моркву; бензин (А-92, А-95) та ін.
Законопроєкт пропонує: карати позбавленням волі
на строк від 3 до 5 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна за перевищення цін на продукти більш ніж у 1,2 раза від вартості, визначеної урядом. Товари військового призначення
З-поміж іншого законопроєкт стосується правопорушення,
пов'язаного із розкраданням та з подальшим продажем продукції, яка має ознаки товару військового призначення
, що закуповуються за рахунок держбюджету для потреб ЗСУ або інших військових формувань (бронежилети та пластини для них, захисні шоломи, речове майно тощо)
За незаконне придбання та збут цієї продукції пропонують
встановити штраф
від трьох до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів ( від 51 тис. грн до 85 тис. грн
) громадян або обмеження волі на строк до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий термін
.
Ті ж дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або посадовою особою з використанням службового становища, або у великому розмірі,
каратимуться позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років із позбавленням права обіймати певні посади
або займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна. Що буде з цінами на продукти у липні?
Російсько-українська війна шкодить не лише нам, а й усьому світу. Вже в липні люди в різних країнах відчують неабияке
зростання цін на продовольство, зокрема і на зерно.
За словами президента України Володимира Зеленського, нині в країні знаходяться
22 млн тонн зерна, які ми не можемо направити туди, де вони необхідні.
У багатьох країнах закінчуються минулорічні запаси, і якщо не приїдуть нові поставки, це може призвести
до злиднів у бідних верствах населення, а також до того, що середній клас втратить значну частину своїх коштів та заощаджень.
Раніше ми розповідали,
чи вистачить українцям продуктів у цьому році, а також писали, чому вартість гречки може підскочити до 100 грн за кілограм.