Деньги
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня ❗ Угроза котла на Донбассе 💥 Ракетные обстрелы ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Изобилие или дефицит? Хватит ли украинцам продуктов в этом году

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
31 мая, 17:57
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, хватит ли Украине товаров на экспорт в другие страны мира
Украинцам хватит продуктов в этом году
Украинцам хватит продуктов в этом году / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине не будет дефицита продуктов первой необходимости, а цены на каменную соль упадут до 25-30 гривен за килограмм.

Об этом заявил экономист Алексей Дорошенко в ходе национального телемарафона.

Реклама

По его словам, несмотря на все, нас ожидает неплохой урожай в этом году, которого хватит даже на экспорт.

"Сейчас тот случай, когда как раз эти продукты, так называемые, социальные, которые обеспечивают нашу жизнедеятельность, они в достаточном количестве из-за того, что правительство заранее запретило вывоз чрезмерного количества и вообще регулировало, следило за запасами", – заявил Дорошенко.

Эксперт предостерегал украинцев от накопления запасов соли, которую они выхватывают в магазинах по безумным ценам, поскольку множество компаний уже заказали ее за границей.

Реклама

"Могу сказать, что многие компании уже законтрактовали соль за границей по цене, которая существенно снизит ее стоимость в магазинах. Золотая цена каменной соли в магазинах будет 25, ну максимум 30 гривен. Если мы говорим о морской соль – до 40 гривен. Поэтому не делайте запасы и не покупайте это по такой большой стоимости, которую вы иногда видите", – добавил экономист.

Что ждет мир в июле

Российско-украинская война вредит не только нам, но и всему миру. Уже в июле люди в разных странах почувствуют незаурядное рост цен на продовольствие , в частности, и зерно.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, сейчас в стране находятся 22 млн тонн зерна которые мы не можем направить туда, где они необходимы.

Реклама

Во многих странах заканчиваются прошлогодние запасы, и если не приедут новые поставки, это может привести к нищете в бедных слоях населения , а также того, что средний класс потеряет значительную часть своих средств и сбережений.

"Сегодня" ранее писали, с какими продуктами могут быть проблемы из-за оккупации Херсонской и Запорожской областей и показывали лучшие мемы о дефиците соли из интернета.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,50 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Грядущая продовольственная катастрофа
Новая обложка The Economist
Денежный вопрос
Что будет с коммуналкой с 1 июня?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
49,00
48,90
-
-
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
41,00
-
50,00
55,00
39,93
-
50,99
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,99
56,99
-
-
50,00
55,00
-
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Военные ОВГЗ — это разновидность облигаций. Мало чем отличаются от обычных ценных бумаг. Приобретая их, вы поддерживаете ВСУ и нашу экономику в военное время, а приятным бонусом получаете до 11,5% годовых.
TOP-5 в Украине
Самые востребованные сферы
Транспорт и логистика

Транспорт и логистика

IТ и интернет

IТ и интернет

Строительство

Строительство

Рабочий персонал

Рабочий персонал

Продажи

Продажи

На какие профессии спрос
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Кто заплатит украинцам?
Цена вопроса
Сколько стоит квартира в Польше?
Ответ
Must Know
Штрафы для пешеходов и велосипедистов

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Валюта
Что будет с долларом?
Узнать!
Цены
Что подорожало больше всего за год
1
Овощи Овощи
67,2%
2
Макаронные изделия Макаронные изделия
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукты Фрукты
23,5%
5
Рыба Рыба
22,1%
6
Хлеб Хлеб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сыр и творог Сыр и творог
18,8%
9
Мясо Мясо
15,3%
10
Подсолнечное масло Подсолнечное масло
14,7%
Какие продукты станут редкостью?
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

31346.8

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1942.31

Litecoin (LTC)

67.34

Ripple (XRP)

0.41

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять