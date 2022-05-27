"Соль или солярка? Вот в чем вопрос!": интернет кишит новыми шутками на фоне дефицита

Показываем, какие мемы по ажиотажу вокруг соли в Украине распространяют пользователи интернета

Об ажиотаже вокруг соли создали уже сотни мемов / Фото: Коллаж: Сегодня, "Сегодня"

Раньше мы уже показывали мемы о бензиновом кризисе. Однако после этого все активно начали обсуждать новую тему – отсутствие соли в магазинах и заоблачные цены.

"Сегодня" промониторили соцсети и показывают, как украинцы реагируют на ажиотаж вокруг соли.

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Дефицит на бензин все еще есть, а теперь и ажиотаж вокруг соли добавляет украинцам проблем. Что купить – соль или бензин – действительно вопрос.

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В такие времена некоторым такой бартер был бы очень кстати.

А некоторые украинцы уже создают бизнес-идеи. Очередей в нашей жизни действительно могло бы стать меньше.

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Творчество бывает и таким.

Ценности меняются с течением времени. Понятие богатства изменилось в пользу соли.

Проблемы выбора есть не только для простых потребителей, но и для инвесторов. Сегодня у них и правда достаточно вариантов для инвестиций.

Однако некоторые люди не беспокоятся вообще. Проблему соли можно решить просто...

Вокруг соли зря развели панику?

Ранее мы писали, что существует несколько факторов, которые привели к тому, что соль в Украине подорожала. Из-за войны многие предприятия в Украине больше не работают. Кроме того, утрачены склады ритейла. Также из-за войны возникли проблемы с логистикой. Поэтому цены выросли и на товары, и на их производственные составляющие.

К этому прилагается также нагрузка на региональные рынки, потому что многие вынуждены были переехать в другие регионы страны. В конце концов, начался сезон домохозяйств на соленья.

Однако эксперты говорят, что соли для магазинов хватит и людям волноваться не нужно. Проблемы могут возникнуть, однако их ощутят производственные отрасли, а зимой коммунальные службы.

"Сегодня" также рассказывали, что потребительская инфляция в Украине в годовом исчислении ускорилась до 16,4%, с начала этого года цены выросли на 10,9%, а если сравнивать с мартом, то на 3,1%.

Кроме того, мы разобрались с экспертами, какие еще товары в Украине будут в дефиците, пока продолжается война.