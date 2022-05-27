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Украинцев накроет волна дефицита – какие продукты станут редкостью

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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27 мая, 13:55
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Рассказываем, к чему приведет оккупация Херсонской и Запорожской областей
В Украине будет дефицит ранних овощей
В Украине будет дефицит ранних овощей / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В южных регионах Украины возникли серьезные проблемы с поставкой овощей из-за оккупации российскими войсками. Это может привести к дефициту некоторых овощей.

Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики Украины Тарас Высоцкий в интервью "Украинскому радио".

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Нехватка, по его словам, коснется молодого лука, моркови и свеклы, которые выращивали в Херсонской и Запорожской областях.

"Но если мы говорим о годовом потреблении, то никаких угроз дефицита базовых продуктов питания мы пока не видим", – сказал Высоцкий.

Картофеля будет достаточно для внутреннего потребления, а сахарную свеклу можно даже экспортировать. По поводу масла волноваться не стоит, ведь подсолнечники есть в запасе.

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"Уже посеяно около 90% того, что планировалось посеять в этом году. Посеяно 200 тыс. гектаров яровой пшеницы, почти млн ярового ячменя, 157 тыс. гектаров овса, 50 тысяч гектаров гречихи, проса. Сахарной свеклы уже посеяно 182 тыс. гектаров, 4 млн гектаров подсолнечника. В общей сложности посеяно около 30 гектаров, то есть посевная состоялась", – успокоил чиновник.

Урожай вывозят в Крым

Ранее депутат Херсонского облсовета Сергей Хлонь рассказал, что оккупанты буквально грабят украинских фермеров. Захватчики отбирают урожай или заставляют продавать за бесценок.

Дальше фуры с нашими овощами едут в аннексированный Крым, а на подконтрольную Украине территорию товары не пропускают.

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Скорее всего, в этом сезоне придется закупать больше импортной продукции, что сразу же отразится на ценах, такие овощи будут минимум в два раза дороже.

"Сегодня" ранее писали, что происходит с дефицитом соли в Украине и рассказывали, как ее недостаток повлияет на людей во всем мире.

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