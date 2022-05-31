Достаток чи дефіцит? Чи вистачить українцям продуктів цього року

Розповідаємо, чи вистачить Україні товарів на експорт до інших країн світу

Українцям вистачить продуктів цього року / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні не буде дефіциту продуктів першої необхідності, а ціни на кам’яну сіль спадуть до 25-30 гривень за кілограм.

Про це заявив економіст Олексій Дорошенко під час національного телемарафону.

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За його словами, попри все, нас очікує непоганий урожай цього року, якого вистачить навіть на експорт.

"Зараз той випадок, коли якраз ці продукти які, так звані, соціальні, які забезпечують нашу життєдіяльність, вони є в достатній кількості через те, що уряд заздалегідь заборонив вивіз надмірної кількості і взагалі регулював, слідкував за запасами", – заявив Дорошенко.

Експерт застеріг українців від накопичення запасів солі, яку вони виривають в магазинах за шаленими цінами, оскільки безліч компаній вже замовили її за кордоном.

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"Можу сказати, що багато компаній вже законтрактували сіль за кордоном за ціною, яка суттєво знизить її вартість в магазинах. Золота ціна кам’яної солі в магазинах буде 25, ну максимум 30 гривень. Якщо ми говоримо про морську сіль – до 40 гривень. Тому, не робіть запаси і не купуйте це за такою великою вартістю, яку ви іноді бачите", – додав економіст.

Що чекає світ у липні

Російсько-українська війна шкодить не лише нам, а й усьому світу. Вже в липні люди в різних країнах відчують неабияке зростання цін на продовольство, зокрема, і на зерно.

За словами президента України Володимира Зеленського, нині в країні знаходяться 22 млн тонн зерна, які ми не можемо направити туди, де вони необхідні.

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У багатьох країнах закінчуються минулорічні запаси і якщо не приїдуть нові поставки, це може призвести до злиднів у бідних верствах населення, а також того, що середній клас втратить значну частину своїх коштів та заощаджень.

"Сьогодні" раніше писали, із якими продуктами можуть бути проблеми через окупацію Херсонської та Запорізької областей і показували найкращі меми про дефіцит солі з інтернету.