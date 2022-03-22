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В Украине обновился курс валют: сколько стоит доллар в ПриватБанке, Ощадбанке и Monobank

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22 марта, 18:00
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Рассказываем об актуальном курсе доллара в украинских банках на 22 марта
/ Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Официальный курс доллара и евро в Украине был зафиксирован 24 февраля, сразу после нападения РФ на Украину. Однако банковские учреждения не ориентируются на НБУ, а устанавливают свой курс.

"Сегодня" рассказывают, какой курс украинские банки установили на 22 марта.

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Напомним, что зафиксированный НБУ курс доллара составляет 29,25 грн, а евро – 33,17 грн.

Согласно информации онлайн-банкингов, за 22 марта курс доллара составляет:

  • ПриватБанк – 29,25/29,55 грн;
  • Ощадбанк – 29,25/31,25 грн;
  • Monobank – 29,26/29,99 грн.

Курс евро в банке:

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  • ПриватБанк – 32,30/32,90 грн;
  • Ощадбанк – 33,17/35,17 грн;
  • Monobank – 32,18/33,00 грн.

Что будет с долларом после войны?

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко уверяет, что после войны курс доллара не поднимется до нереальных значений, а будет колебаться в районе 30 грн.

По словам эксперта, девальвация, конечно, произойдет, но будет не катастрофической, учитывая обстоятельства.

По мнению экономиста Алексея Куща, курс доллара после войны зависит от того, какой формат экономики выберет страна, и от того, будем ли мы иметь доступ к своим южным портам.

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Если такая возможность у Украины останется, курс не должен подниматься выше 33-35 гривен.

"Сегодня" также писали, что происходит с долларом на черном рынке, и рассказывали, что происходит в России с курсом рубля.

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Страна должна работать. Бизнес должен работать. Государство предоставило для этого максимальные налоговые, регуляторные, кредитные и финансовые стимулы. Итак, работаем. Верим в ВСУ. Приближаем победу.

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