Курс рубля в России резко упал, но купить валюту нельзя нигде — что случилось

Рассказываем, что происходит на российском рынке валют

Каков курс рубля 22 марта? / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

22 марта русский валюта на бирже, по сравнению с предыдущей неделей относительно укрепилась, в обменниках курс рубля также упал, однако приобрести валюту нельзя нигде – пункты полностью пустые.

"Сегодня" расскажет вам, сколько стоит доллар в России, и в чем причина нехватки валюты.

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Так, данные мониторинга banki.ru свидетельствуют, что стоимость доллара колеблется от 80 до 104, правда, "зеленых" в обменных пунктах нет, да и многие обменники вообще не открылись.

В то же время, по данным Investing, по состоянию на 12:14 по киевскому времени, доллар стоил ровно 104 руб, как и на предыдущем закрытии.

Динамика курса доллара / Фото: Investing.com

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Напомним, Центральный банк Российской Федерации запретил банкам продавать валюту населению в ближайшие полгода. Также россиянам, имеющим валютные счета, можно снимать не больше 10 тысяч долларов. Остальные суммы получат только в рублях. Продать валюту можно без ограничения.

Россияне "вычистили" банки

Как сообщает Центральный банк России, средства физических лиц в российских банках в феврале 2022 года сократились на 1,2 триллиона рублей. Отток средств с вкладов стал рекордным с 2008 года.

"В условиях санкций против крупнейших российских банков возник негативный информационный фон, который способствовал повышенному спросу населения на наличность. Речь идет как о рублях, так и о валюте. За февраль средства населения в банках снизились на 1,2 трлн руб. (3,5%)", – заявили в Центробанке.

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Не будет ни долларов, ни евро?

Напомним, ранее президент США Джо Байден подписал указ, которым запретил ввоз долларов в Российскую Федерацию.

Согласно тексту указа, запрещены: поставки, экспорт, продажу и реэкспорт американской валюты правительства Российской Федерации – как прямо, так и косвенно, всеми лицами из США или самими Штатами.

Также запрещена передача долларов любым лицам, находящимся на территории РФ.

До этого такое же решение было принято Европейским союзом относительно банкнот евро.

Что будет с рублем дальше?

Как сообщил "Сегодня" экономист Алексей Кущ, санкции только начинают активизироваться, поэтому окончательные цифры в отношении рубля к доллару еще нельзя предсказать.

Слабеть рубль будет и от того, что российские энергоносители постепенно будут оттеснять с рынка ведущих стран, в том числе из Европейского Союза.

"Это еще только начало. Я думаю, что пик ослабления рубля будет где-то осенью. Через 3-4 месяца", — отметил Кущ.

Ждать ли дефолта?

Главный стратег АТОН Александр Кудрин в интервью изданию The Bell объяснил, что Россия имеет право до 25 мая погашать долги из своих резервов, на которые наложили арест.

По его словам, платеж России возможен, но на каждом уровне прохождения платежей есть своя служба комплаенса, что может привести к тому, что технически деньги на счета инвесторов поступят с задержкой.

В агентстве S&P тоже отметили, что проблемы платежей России связаны с международными санкциями.

"Хотя публичные заявления Минфина России свидетельствуют о том, что правительство сейчас пытается перевести выплаты обладателям облигаций, мы считаем, что выплаты по обслуживанию долга по российским еврооблигациям, которые должны оплатить в ближайшие несколько недель, могут столкнуться с подобными техническими трудностями", – сообщили S&P.

Рейтинг СС, который агентство выставило России, означает высокую уязвимость, то есть дефолт еще не произошел, но он фактически неизбежен. Сейчас от дефолта РФ отделяет одна позиция в рейтинге.

Раньше мы писали, как санкции в отношении РФ за агрессию против Украины повлияют на временно оккупированный полуостров Крым, а также рассказывали, сможет ли РФ повторить иранский сценарий.