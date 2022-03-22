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В Україні оновився курс валют: скільки коштує долар у ПриватБанку, Ощадбанку та Monobank

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22 березня, 18:00
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Розповідаємо про актуальний курс долара в українських банках на 22 березня
/ Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Офіційний курс долара та євро в Україні було зафіксовано 24 лютого, одразу після нападу РФ на Україну. Проте банківські установи не орієнтуються на НБУ, а встановлюють свій курс.

"Сьогодні" розповідають, який курс українські банки встановили на 22 березня.

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Нагадаємо, що зафіксований НБУ курс долара становить 29,25 грн, а євро – 33,17 грн.

Згідно з інформацією онлайн-банкінгів, за 22 березня курс долара становить:

  • ПриватБанк – 29,25/29,55 грн.;
  • Ощадбанк – 29,25/31,25 грн.;
  • Monobank – 29,26/29,99 грн.

Курс євро у банку:

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  • ПриватБанк – 32,30/32,90 грн.;
  • Ощадбанк – 33,17/35,17 грн.;
  • Monobank – 32,18/33,00 грн.

Що буде із доларом після війни?

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко запевняє, що після війни курс долара не підніметься до нереальних значень, а коливатиметься у районі 30 грн.

За словами експерта, девальвація, звичайно, відбудеться, але буде не катастрофічною, враховуючи обставини.

На думку економіста Олексія Куща, курс долара після війни залежить від того, який формат економіки вибере країна, і від того, чи матимемо ми доступ до своїх. південних портів.

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Якщо така можливість в України залишиться, курс не повинен підніматися вище 33-35 гривень.

"Сьогодні" також писали, що відбувається з доларом чорному ринку, і розповідали, що відбувається в Росії з курсом рубля.

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