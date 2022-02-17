В Украине начнут по-новому удерживать алименты – кто попал в список

Рассказываем, что изменится в процессе расчета алиментов и с каких доходов их не будут удерживать

В список плательщиков алиментов попадут новые профессии / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

В Украине изменили порядок учета доходов, по которым определяется размер алиментов на детей.

Соответствующее постановление принято на заседании Кабинета министров.

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В нем говорится об об усовершенствовании механизма удержания алиментов с лиц, работающих и получающих заработок за границей, а также с получателей пенсии.

Постановление предусматривает четыре главных нововведения.

Первое новшество

С неработающего плательщика алиментов, или с так называемого плательщика-ФОПа, который выезжает для постоянного проживания в страну, с которой Украина не заключала специальный договор, производится взыскание алиментов за весь период до достижения ребенком совершеннолетия.

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Взыскание производится до выезда из Украины и рассчитывается исходя из размера средней зарплаты работника в местности, где проживает плательщик.

Второе новшество

Если плательщик алиментов постоянно работает за границей в стране, с которой Украина не подписывала договоров о предоставлении правовой помощи, с него все равно будут взысканы алименты.

Их размер определяется исходя из размера средней зарплаты работника для местности, где проживали такие лица до отъезда за границу.

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Если плательщик предоставит сведения о доходах, то за основу для расчета алиментов будут брать их.

Третье новшество

Отныне в состав доходов, с которых удерживаются алименты, не будут брать надбавки к некоторым видам пенсий.

Раньше это была только надбавка лицам с инвалидностью 1-й группы на уход за ними, а теперь еще и надбавки к пенсиям неработающим пенсионерам на содержание нетрудоспособных членов семьи, принадлежащих к лицам, которые обеспечиваются пенсией в случае потери кормильца.

Четвертое новшество

В список плательщиков алиментов теперь включены:

военнослужащие Госпогранслужбы;

лица рядового и начальствующего состава Национального антикоррупционного бюро;

сотрудники Государственного бюро расследований;

сотрудники Бюро экономической безопасности;

сотрудники Службы судебной охраны.

Удержание с этих людей будет производиться по всем видам обеспечения, кроме тех, которые не имеют постоянного характера.

В Украине уравняли размер алиментов

В конце января 2022 года Верховная Рада приняла закон, который призван не допустить дискриминации детей.

Теперь минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка увеличили с 30% до 50% прожиточного минимума.

Речь идет о других членах семьи и родственниках, которые платили алименты вместо родителей по ряду объективных причин.

Из-за этого некоторые дети получали намного меньше выплат чем те, которым платят алименты родители.

"Сегодня" также писали, что в Украине увеличили размер помощи на некоторых детей, и рассказывали, на сколько вырастет пособие по безработице.