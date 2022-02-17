В Украине начнут по-новому удерживать алименты – кто попал в список

В Украине изменили порядок учета доходов, по которым определяется размер алиментов на детей.
Соответствующее постановление принято на заседании Кабинета министров.
В нем говорится об об усовершенствовании механизма удержания алиментов с лиц, работающих и получающих заработок за границей, а также с получателей пенсии.
Далее по теме
Постановление предусматривает четыре главных нововведения.
Первое новшество
С неработающего плательщика алиментов, или с так называемого плательщика-ФОПа, который выезжает для постоянного проживания в страну, с которой Украина не заключала специальный договор, производится взыскание алиментов за весь период до достижения ребенком совершеннолетия.
Взыскание производится до выезда из Украины и рассчитывается исходя из размера средней зарплаты работника в местности, где проживает плательщик.
Второе новшество
Если плательщик алиментов постоянно работает за границей в стране, с которой Украина не подписывала договоров о предоставлении правовой помощи, с него все равно будут взысканы алименты.
Их размер определяется исходя из размера средней зарплаты работника для местности, где проживали такие лица до отъезда за границу.
Если плательщик предоставит сведения о доходах, то за основу для расчета алиментов будут брать их.
Третье новшество
Отныне в состав доходов, с которых удерживаются алименты, не будут брать надбавки к некоторым видам пенсий.
Раньше это была только надбавка лицам с инвалидностью 1-й группы на уход за ними, а теперь еще и надбавки к пенсиям неработающим пенсионерам на содержание нетрудоспособных членов семьи, принадлежащих к лицам, которые обеспечиваются пенсией в случае потери кормильца.
Четвертое новшество
В список плательщиков алиментов теперь включены:
- военнослужащие Госпогранслужбы;
- лица рядового и начальствующего состава Национального антикоррупционного бюро;
- сотрудники Государственного бюро расследований;
- сотрудники Бюро экономической безопасности;
- сотрудники Службы судебной охраны.
Удержание с этих людей будет производиться по всем видам обеспечения, кроме тех, которые не имеют постоянного характера.
В Украине уравняли размер алиментов
В конце января 2022 года Верховная Рада приняла закон, который призван не допустить дискриминации детей.
Теперь минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка увеличили с 30% до 50% прожиточного минимума.
Речь идет о других членах семьи и родственниках, которые платили алименты вместо родителей по ряду объективных причин.
Из-за этого некоторые дети получали намного меньше выплат чем те, которым платят алименты родители.
"Сегодня" также писали, что в Украине увеличили размер помощи на некоторых детей, и рассказывали, на сколько вырастет пособие по безработице.