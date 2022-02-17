В Україні почнуть по-новому утримувати аліменти – хто потрапив до списку

Розповідаємо, що зміниться у процесі розрахунку аліментів та з яких доходів їх не відраховуватимуть

До списку платників аліментів потраплять нові професії / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

В Україні змінили порядок обліку доходів, за якими визначають розмір виплати аліментів на дітей.

Відповідна постанова прийнята на засіданні Кабінет Міністрів.

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У ній йдеться про удосконалення механізму стягнення аліментів з осіб, які працюють та отримують заробіток за кордоном, а також з одержувачів пенсії.

Постанова передбачає чотири головні нововведення.

Перше нововведення

З платника аліментів, що не працює, або так званого платника-ФОПа, який виїжджає для постійного проживання в країну, з якою Україна не укладала спеціальний договір, провадиться стягнення аліментів за період до досягнення дитиною повноліття.

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Стягнення провадиться до виїзду з України та розраховується, зважаючи на розмір середньої зарплати працівника у місцевості, де мешкає платник.

Друга новація

Якщо платник аліментів постійно працює за кордоном у країні, з якою Україна не підписувала договори про надання правової допомоги, з нього все одно будуть стягнуті аліменти.

Їх розмір визначається, зважаючи на розмір середньої зарплати працівника для місцевості, де мешкали такі особи до від'їзду за кордон.

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Якщо платник надасть відомості про доходи, то за основу обчислення аліментів братимуть їх.

Третє нововведення

Відтепер в облік доходів, з яких відраховуються аліменти, не братимуть надбавки до деяких видів пенсій.

Раніше це була лише надбавка особам з інвалідністю 1-ї групи на догляд за ними, а тепер ще й надбавки до пенсій пенсіонерам, що не працюють, на утримання непрацездатних членів сім'ї, що належать до осіб, які забезпечуються пенсією у разі втрати годувальника.

Четверте нововведення

До списку платників аліментів тепер входять:

військовослужбовці Держприкордонслужби;

особи рядового та начальницького складу Національного антикорупційного бюро;

працівники Державного бюро розслідувань;

співробітники Бюро економічної безпеки;

працівники Служби судової охорони.

Стягування аліментів з цих людей буде здійснюватись за всіма видами забезпечення, крім тих, що не мають постійного характеру.

В Україні зрівняли розмір аліментів

Наприкінці січня 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, який спрямований на недопущення дискримінації дітей.

Тепер мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину збільшили з 30% до 50% прожиткового мінімуму.

Йдеться про інших членів сім'ї та родичів, які платили аліменти замість батьків через різні об'єктивні причини.

Через це деякі діти отримували набагато менше виплат, ніж ті, яким платять аліменти батьки.

"Сьогодні" також писали, що в Україні збільшили розмір допомоги на деяких дітей, та розповідали, на скільки виростуть виплати з безробіття.