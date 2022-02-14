Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
✈ Скасування рейсів до України 🎤 Скандал на Нацвідборі "Євробачення" ⚡ Війна з РФ Олімпіада 2022 Олімпіада 2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

В Україні збільшили розмір допомоги на дітей – хто отримуватиме більше

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 лютого, 11:45
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, як оформити такий вид допомоги та хто має право на її отримання з березня 2022 року
Як отримати 25 тисяч на рік
Як отримати 25 тисяч на рік / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

В Україні з березня буде збільшено щомісячний розмір допомоги на кожну третю і наступну дитину для багатодітних сімей.

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна, пише "Урядовий портал".

Реклама

Розмір допомоги зросте на 400 грн, з 1700 до 2100 грн. Вона надаватиметься до досягнення дитиною шестирічного віку.

Хто може отримати допомогу?

Право на цю виплату мають усі багатодітні сім'ї, які мають відповідне посвідчення.

Для того щоб оформити допомогу, один із батьків повинен звернутися до відділення соціального захисту населення та написати заяву.

Реклама

З собою потрібно мати пакет із таких документів:

  • оригінал та копія посвідчення багатодітної сім'ї;
  • свідоцтва про народження дітей, на яких оформлятимуть виплату.

Гроші можна буде отримувати через "Укрпошта" або банк, що держава уповноважила здійснювати соцвиплати.

Якщо батьки вже отримують щомісячну допомогу при народженні, можуть вказати реквізити тієї карти, на яку нараховуються ці гроші.

Реклама

У Мінсоцполітики порадили оформити таку виплату, навіть якщо ви дізналися про неї, коли дитині виповнилося 5. Адже за рік від держави можна буде отримати 25 200 гривень на третю і кожну наступну дитину.

Кого можуть позбавити виплати?

За деяких обставин держава може припинити виплату грошей, наприклад, якщо отримувача позбавлять батьківських прав.

Також одержувач може самостійно відмовитись від допомоги. Виплати можуть позбавити й за нецільове використання та незабезпечення створення належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини.

Крім цього, виплати позбавляють у таких випадках:

  • відібрання дитини в одержувача допомоги без позбавлення батьківських прав;
  • перебування одержувача допомоги у місцях позбавлення волі;
  • втрата статусу багатодітної сім'ї;
  • смерть дитини, на яку оформлялася допомога;
  • смерть самого отримувача допомоги.

Розмір аліментів в Україні

В Україні зрівняли мінімальний гарантований розмір аліментів на дітей.

Тепер родичі, які платять аліменти замість батьків, мають віддати не менше 50% прожиткового мінімуму на одну дитину:

  • для дітей віком до 6 років – 1050 грн на місяць;
  • для дітей віком від 6 до 18 років – 1309 грн на місяць.

Раніше у разі сплати аліментів іншими родичами дитини, крім батьків, розмір аліментів був меншим, що дискримінувало частину дітей.

"Сьогодні" також писали, які підвищення аліментів заплановані у 2022 році, та розповідали, як зросте розмір допомоги з безробіття.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Бояться війни: ще одна європейська авіакомпанія припиняє польоти над Україною Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Штрафи та депортація на пʼять років: як підставляють українських заробітчан у Польщі Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький "Нова пошта" розлила незвичайний вміст посилки клієнта – (фото) Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Крипторинок
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
Більше новин
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

42014.81

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

2853.72

Litecoin (LTC)

122.83

Ripple (XRP)

0.78

Купити криптовалюту
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.03

Російський рубль (₽)

0.3728

Євро (€)

31.98

БІЗНЕС АУТ?
Податкова порка продовжується
Відчуй себе у шкірі бізнесмена
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
14 лютого. Майкл Рубенс Блумберг. Цього дня рівно 80 років тому народився один із найбагатших землян, засновник та власник світового постачальника фінансових новин Bloomberg, кандидат у президенти США, 108-й мер Нью-Йорка…
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Індекс авіакомпаній
Найбезпечніші у світі
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Докладніше
Комуналка
Скільки платитимемо за газ?
Дізнатися!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
33,45
32,95
32,00
18,11
33,50
33,00
32,00
18,05
33,85
32,85
31,82
19,05
35,49
34,99
34,59
19,48
38,09
34,50
33,00
19,01
38,49
35,43
34,93
18,74
38,99
35,84
35,29
19,64
38,99
35,84
35,29
19,15
38,99
35,84
35,29
19,64
39,97
35,84
37,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти