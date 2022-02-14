В Україні збільшили розмір допомоги на дітей – хто отримуватиме більше

Розповідаємо, як оформити такий вид допомоги та хто має право на її отримання з березня 2022 року

Як отримати 25 тисяч на рік / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

В Україні з березня буде збільшено щомісячний розмір допомоги на кожну третю і наступну дитину для багатодітних сімей.

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна, пише "Урядовий портал".

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Розмір допомоги зросте на 400 грн, з 1700 до 2100 грн. Вона надаватиметься до досягнення дитиною шестирічного віку.

Хто може отримати допомогу?

Право на цю виплату мають усі багатодітні сім'ї, які мають відповідне посвідчення.

Для того щоб оформити допомогу, один із батьків повинен звернутися до відділення соціального захисту населення та написати заяву.

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З собою потрібно мати пакет із таких документів:

оригінал та копія посвідчення багатодітної сім'ї;

свідоцтва про народження дітей, на яких оформлятимуть виплату.

Гроші можна буде отримувати через "Укрпошта" або банк, що держава уповноважила здійснювати соцвиплати.

Якщо батьки вже отримують щомісячну допомогу при народженні, можуть вказати реквізити тієї карти, на яку нараховуються ці гроші.

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У Мінсоцполітики порадили оформити таку виплату, навіть якщо ви дізналися про неї, коли дитині виповнилося 5. Адже за рік від держави можна буде отримати 25 200 гривень на третю і кожну наступну дитину.

Кого можуть позбавити виплати?

За деяких обставин держава може припинити виплату грошей, наприклад, якщо отримувача позбавлять батьківських прав.

Також одержувач може самостійно відмовитись від допомоги. Виплати можуть позбавити й за нецільове використання та незабезпечення створення належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини.

Крім цього, виплати позбавляють у таких випадках:

відібрання дитини в одержувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

перебування одержувача допомоги у місцях позбавлення волі;

втрата статусу багатодітної сім'ї;

смерть дитини, на яку оформлялася допомога;

смерть самого отримувача допомоги.

Розмір аліментів в Україні

В Україні зрівняли мінімальний гарантований розмір аліментів на дітей.

Тепер родичі, які платять аліменти замість батьків, мають віддати не менше 50% прожиткового мінімуму на одну дитину:

для дітей віком до 6 років – 1050 грн на місяць;

для дітей віком від 6 до 18 років – 1309 грн на місяць.

Раніше у разі сплати аліментів іншими родичами дитини, крім батьків, розмір аліментів був меншим, що дискримінувало частину дітей.

"Сьогодні" також писали, які підвищення аліментів заплановані у 2022 році, та розповідали, як зросте розмір допомоги з безробіття.