В Україні збільшать розмір допомоги з безробіття: коли та кому піднімуть виплати

Вже з 1 грудня в Україні збільшать розмір виплат з безробіття на понад 400 грн

Коли та кому піднімуть виплати по безробіттю / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні з 1 грудня зросте розмір максимальної допомоги з безробіття, у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму.

Про це повідомили у Київському міському центрі зайнятості агентству "Укрінформ".

Реклама

За словами представників центру, до прожиткового мінімуму прив'язаний розмір соціальних та трудових виплат, у тому числі й допомога з безробіття.

Так, з 1 грудня розмір максимальної допомоги з безробіття становитиме 9 924 грн замість 9 516 грн , а розмір прожиткового мінімуму зросте з 2379 грн до 2481 грн .

Однак розмір мінімальної допомоги по безробіттю залишається без змін. На період карантину Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування збільшив розмір виплати із 650 до 1000 грн.

Реклама

Від чого залежить розмір виплат із безробіття?

Виплати з безробіття залежать від кількості страхового стажу:

до 2 років – 50%,

від 2 до 6 років – 55%,

від 6 до 10 – 60%,

понад 10 років – 70%.

Виплати здійснюються залежно від тривалості періоду безробіття, тобто у перші 90 календарних днів у розмірі 100%, наступні 3 місяці 80%, а далі 70%.

Раніше "Сегодня" писали, що через зростання прожиткового мінімуму в Україні зростуть і розміри податків бізнесу.

Реклама

Водночас виростуть і виплати на дітей, детальніше читайте у матеріалі .