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В Україні збільшать розмір допомоги з безробіття: коли та кому піднімуть виплати

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
25 листопада, 07:20
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Вже з 1 грудня в Україні збільшать розмір виплат з безробіття на понад 400 грн
Коли та кому піднімуть виплати по безробіттю
Коли та кому піднімуть виплати по безробіттю / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні з 1 грудня зросте розмір максимальної допомоги з безробіття, у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму.

Про це повідомили у Київському міському центрі зайнятості агентству "Укрінформ".

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За словами представників центру, до прожиткового мінімуму прив'язаний розмір соціальних та трудових виплат, у тому числі й допомога з безробіття.

Так, з 1 грудня розмір максимальної допомоги з безробіття становитиме 9 924 грн замість 9 516 грн , а розмір прожиткового мінімуму зросте з 2379 грн до 2481 грн .

Однак розмір мінімальної допомоги по безробіттю залишається без змін. На період карантину Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування збільшив розмір виплати із 650 до 1000 грн.

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Від чого залежить розмір виплат із безробіття?

Виплати з безробіття залежать від кількості страхового стажу:

  • до 2 років – 50%,
  • від 2 до 6 років – 55%,
  • від 6 до 10 – 60%,
  • понад 10 років – 70%.

Виплати здійснюються залежно від тривалості періоду безробіття, тобто у перші 90 календарних днів у розмірі 100%, наступні 3 місяці 80%, а далі 70%.

Раніше "Сегодня" писали, що через зростання прожиткового мінімуму в Україні зростуть і розміри податків бізнесу.

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Водночас виростуть і виплати на дітей, детальніше читайте у матеріалі .

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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