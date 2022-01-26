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Для некоторых детей подняли размер алиментов – кто и сколько будет получать

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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26 января, 17:18
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Верховная Рада приняла новый закон чтобы не допустить дискриминации детей из-за размера алиментов
Для украинских детей уравняли размер алиментов
Для украинских детей уравняли размер алиментов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине увеличили размер алиментов на ребенка с 30% до 50% от прожиточного минимума для других членов семьи и родственников детей в том случае, если родители не могут их уплачивать.

Соответствующие изменения в Семейный кодекс вносит законопроект № 3881, принятый Верховной Радой во втором чтении и в целом.

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Что это означает?

Для родителей ребенка гарантированный размер алиментов итак составляет 50%, однако бывают случаи, когда платить вынуждены другие родственники.

Например, если у ребенка нет родителей, или они не могут этого делать по уважительным причинам. Тогда суд возлагает эту ответственность на других членов семьи и родственников, к которым относят:

  • бабушек;
  • дедушек;
  • братьев;
  • сестер;
  • мачех;
  • отчимов.

И если для родителей минимальный размер гарантированных алиментов составлял 50% прожиточного минимума, то для других родственников, до сегодняшнего дня - 30%.

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Новый закон призван уравнять размер алиментов для всех и не допустить дискриминации детей.

Сколько придется платить?

Теперь, родственники, на которых возложено такое обязательство будут платить не менее 1050 грн (для детей до 6 лет) и 1309 грн (для детей 6-18 лет).

Когда ждать повышения алиментов

Алименты растут пропорционально с прожиточным минимумом и минимальной заработной платой. Это означает, что в 2022 году запланировано еще несколько повышений – в июле и декабре.

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С 1 июля 2022 года 50% минимальный гарантированный размер алиментов составит:

  • Для детей до 6 лет – 1010,5 грн.
  • Для детей от 6 до 18 лет – 1372 гривни.

С 1 июля 2022 года 100% минимальный гарантированный размер алиментов составит:

  • Для детей до 6 лет – 2201 грн.
  • Для детей от 6 до 18 лет – 2744 грн.

В декабре 50% минимальный гарантированный размер алиментов составит 1136 грн для детей до 6 лет и 2833 грн для детей от 6 до 18 лет.

"Сегодня" также писали, как будет расти размер прожиточного минимума для детей и рассказывали, как теперь оформить пособие по беременности и родам.

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