В Украине повысили размер алиментов на детей: кто может получить 26 тыс. грн

В связи с ростом прожиточного минимума для детей в Украине подняли размер минимальных и максимальных алиментов

В Украине пересчитали размер алиментов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине, в связи с повышением прожиточного минимума для детей вырос и минимальный размер алиментов, так как он не может быть менее 50% прожиточного минимума на одного ребенка.

Об этом сообщает Юго-Западное межрегиональное управление Министерства юстиции.

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Отмечается, что рост размера выплат на детей введен с 1 декабря 2021 года.

Сколько придется платить?

Минимальный размер алиментов теперь будет таким:

Для детей в возрасте до 6 лет – 1 050 грн в месяц;

Для детей от 6 до 18 лет – 1309 грн в месяц.

Увеличится и максимальный размер алиментов, который не должен превышать 10 прожиточных минимумов ребенка:

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для детей до 6 лет – 21 000 грн;

для детей от 6 до 18 лет – 26 180 грн.

Рост социальных выплат

В связи с увеличением размера минимальной заработной платы до 6500 грн., в Украине увеличился размер многих социальных выплат.

С 1 декабря вырос и размер пособия по безработице, теперь размер максимального пособия по безработице составляет 9924 грн. вместо 9516 грн.

Минимальная помощь на период карантина составляет фиксированную сумму – 1000 грн.

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"Сегодня" ранее писали, что в декабре некоторым категориям бюджетников поднимут зарплаты.

Мы также сообщали, что украинцев ждет несколько этапов повышения налогов.