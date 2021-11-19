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В Украине вырастут выплаты на детей: когда и сколько можно получить

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
19 ноября, 12:45
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Рассказываем, какое повышение прожиточного минимума для детей предусмотрено уже в следующем году
В 2022 году в Украине вырастут все виды выплат на детей
В 2022 году в Украине вырастут все виды выплат на детей / Фото: Коллаж: Сегодня

В 2022 году, в связи с ростом прожиточного минимума, возрастут и все соцвыплаты на детей. Предусмотрено несколько этапов повышения в следующем году.

Об этом говорится и в проекте бюджета на 2022 год.

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Прожиточный минимум на детей

Прожиточный минимум вырастет уже в этом году, с 1 декабря размер выплат для детей до 6 лет составит 2 100 гривен.

Для детей от 6 до 18 лет сумма возрастет до 2 618 гривен, а в 2022 году предусмотрено такое повышение:

  • В июле: для детей до 6 лет 2 201 гривня, а от 6 до 18 лет 2 744 гривни;
  • В декабре: для детей до 6 лет 2 272 гривни, а от 6 до 18 лет 2 833 гривни.

Выплаты на детей под опекой или попечительством

Согласно законодательству, помощь таким детям составляет два с половиной прожиточных минимума, а они рассчитываются ввиду возраста ребенка.

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Таким образом, выплаты для детей до 6 лет возрастут так:

  • С 1 декабря 2021 года до 5250 грн;
  • С 1 июля 2022 года до 5 502,5 грн;
  • С 1 декабря 2022 года до 5680 грн.

Для старших детей также предусмотрено повышение выплат:

  • С 1 декабря 2021 года до 6 545 гривен;
  • С 1 июля 2022 г. до 6 860 гривен;
  • С 1 декабря 2022 года по 7 082,5 гривни.

Следует отметить, что для детей с инвалидностью социальные выплаты составляют не 2,5, а 3,5 прожиточного минимума.

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Декретные деньги будут выплачиваться по-новому

Теперь в Украине оформить получение пособия по беременности и родам для рожениц, которые официально не трудоустроены, можно будет онлайн.

Функция станет доступна благодаря внедрению в стране электронных больничных и сделать все можно через приложение "Дія".

Однако такая возможность предоставляется не всем, а некоторым группам женщин.

"Сегодня" ранее писали, что в Украине изменили процедуру выхода в декретный отпуск, а также сообщали, что такое право получили и мужчины.

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София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

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