В Украине вырастут выплаты на детей: когда и сколько можно получить

В 2022 году, в связи с ростом прожиточного минимума, возрастут и все соцвыплаты на детей. Предусмотрено несколько этапов повышения в следующем году.
Об этом говорится и в проекте бюджета на 2022 год.
Прожиточный минимум на детей
Прожиточный минимум вырастет уже в этом году, с 1 декабря размер выплат для детей до 6 лет составит 2 100 гривен.
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Для детей от 6 до 18 лет сумма возрастет до 2 618 гривен, а в 2022 году предусмотрено такое повышение:
- В июле: для детей до 6 лет 2 201 гривня, а от 6 до 18 лет 2 744 гривни;
- В декабре: для детей до 6 лет 2 272 гривни, а от 6 до 18 лет 2 833 гривни.
Выплаты на детей под опекой или попечительством
Согласно законодательству, помощь таким детям составляет два с половиной прожиточных минимума, а они рассчитываются ввиду возраста ребенка.
Таким образом, выплаты для детей до 6 лет возрастут так:
- С 1 декабря 2021 года до 5250 грн;
- С 1 июля 2022 года до 5 502,5 грн;
- С 1 декабря 2022 года до 5680 грн.
Для старших детей также предусмотрено повышение выплат:
- С 1 декабря 2021 года до 6 545 гривен;
- С 1 июля 2022 г. до 6 860 гривен;
- С 1 декабря 2022 года по 7 082,5 гривни.
Следует отметить, что для детей с инвалидностью социальные выплаты составляют не 2,5, а 3,5 прожиточного минимума.
Декретные деньги будут выплачиваться по-новому
Теперь в Украине оформить получение пособия по беременности и родам для рожениц, которые официально не трудоустроены, можно будет онлайн.
Функция станет доступна благодаря внедрению в стране электронных больничных и сделать все можно через приложение "Дія".
Однако такая возможность предоставляется не всем, а некоторым группам женщин.
"Сегодня" ранее писали, что в Украине изменили процедуру выхода в декретный отпуск, а также сообщали, что такое право получили и мужчины.