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Пособие для беременных будут начислять по-новому: кто может оформить декретные онлайн

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
4 ноября, 11:35
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Кабмин изменил правила получения финансовой помощи для беременных, которые не трудоустроены официально
Оформить помощь для беременных теперь можно онлайн
Оформить помощь для беременных теперь можно онлайн / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине отныне изменен порядок получения пособия по беременности и родам для рожениц, которые официально не трудоустроены.

Про это говорится в соответствующем постановлении Кабмина, принятом в среду 3 ноября.

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Отмечается, что изменения, связанны с переходом страны на электронные больничные, а сам документ разработало Министерство социальной политики.

Что изменилось?

Теперь назначать пособие по беременности и родам можно через онлайн-портал "Дія", по номеру электронного больничного.

То есть оформлять бумажный больничный для получения так называемых декретных денег больше не нужно. Иногда это придется делать из-за технической неспособности некоторых медучреждений сформировать электронный больничный.

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Кого касаются изменения?

Возможность электронного оформления декретных получат роженицы, не застрахованные в системе общеобязательного государственного социального страхования:

  • женщины, не трудоустроенные официально;
  • женщины, состоящие на учете в центре занятости как безработные;
  • женщины – физические лица предприниматели (ФЛП), не уплачивающие единый соцвзнос;
  • студентки, аспирантки, докторантки;
  • военнослужащие.

Электронные больничные в Украине

С 1 октября 2021 г. вся страна перешла на систему электронных больничных. Теперь листок нетрудоспособности оформляется так:

  • Заболевший человек посещает врача и тот делает медицинскую запись;
  • На телефон пациента приходит смс об открытии электронного больничного;
  • После этого информацию получает Пенсионный фонд и пациенту приходит еще одна смс;
  • Через Пенсионный фонд информацию будет видеть и работодатель, так что отвозить листок нетрудоспособности на работу не нужно;
  • Закрывается больничный в электронном режиме.

Ранее "Сегодня" писали, что процедура выхода в декретный отпуск в Украине изменилась.

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А также сообщали, что такой отпуск смогут взять и мужчины.

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