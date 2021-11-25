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В Украине увеличат размер помощи по безработице: когда и кому поднимут выплаты

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
25 ноября, 07:20
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Уже с 1 декабря в Украине увеличат размер выплат по безработице более чем на 400 грн
Когда и кому поднимут выплаты по безработице
Когда и кому поднимут выплаты по безработице / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине с 1 декабря вырастет размер максимальной помощи по безработице, в связи с увеличением прожиточного минимума.

Об этом сообщили в Киевском городском центре занятости агентству "Укринформ".

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По словам представителей центра, к прожиточному минимуму привязан размер социальных и трудовых выплат, в том числе и помощь по безработице.

Так, с 1 декабря размер максимальной помощи по безработице составит 9 924 грн вместо 9 516 грн, а размер прожиточного минимума вырастет с 2379 грн до 2481 грн.

Однако размер минимальное помощи по безработице остается без изменений. На период карантина Фонд общеобязательного государственного социального страхования увеличил размер выплаты с 650 до 1000 грн.

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От чего зависит размер выплат по безработице?

Выплаты по безработице зависят от количества страхового стажа:

  • до 2 лет – 50%,
  • от 2 до 6 лет – 55%,
  • от 6 до 10 – 60%,
  • более 10 лет – 70 %.

Выплаты совершаются в зависимости от продолжительности периода безработицы, то есть в первые 90 календарных дней в размере 100%, следующие 3 месяца 80%, а далее 70%.

Ранее "Сегодня" писали, что в связи с ростом прожиточного минимума в Украине вырастут и размеры налогов для бизнеса.

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В тоже время вырастут и выплаты на детей, подробнее об этом читайте в материале.

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София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

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