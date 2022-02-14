Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
✈ Отмена рейсов в Украину 🎤 Скандал на Нацотборе "Евровидения" ⚡ Война с РФ Олимпиада 2022 Олимпиада 2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

В Украине увеличили размер помощи на детей – кто будет получать больше

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 февраля, 11:45
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, как оформить такой вид помощи и кто имеет право на ее получение с марта 2022 года
Как получть 25 тысяч в год
Как получть 25 тысяч в год / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

В Украине с марта будет увеличен размер ежемесячный размер помощи на каждого третьего и последующего ребенка для многодетных семей.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, пишет "Правительственный портал".

Реклама

Размер помощи вырастет на 400 грн, с 1700 до 2100 грн. Она будет предоставляться до достижения ребенком шестилетнего возраста.

Кто может получить помощь?

Право на это выплату имеют все многодетные семьи, у которых есть соответствующее удостоверение.

Для того, чтобы оформить помощь, один из родителей должен обратиться в отделение социальной защиты населения и написать заявление.

Реклама

С собой нужно иметь пакет из таких документов:

  • оригинал и копия удостоверения многодетной семьи;
  • свидетельства о рождении детей, на которых будут оформлять выплату.

Деньги можно будет получать через "Укрпочту" или банк, который государство уполномочило совершать соцвыплаты.

Если родители уже получают ежемесячное пособие при рождении, то могут указать реквизиты той карты, на которую начисляются эти деньги.

Реклама

В Минсоцполитике посоветовали оформить такую выплату, даже если вы узнали о ней, когда ребенку исполнилось 5. Ведь за год от государства можно будет получить 25 200 гривен на третьего и каждого следующего ребенка.

Кого могут лишить выплаты?

При некоторых обстоятельствах государство может прекратить выплату денег, например, если получателя лишат родительских прав.

Также получатель может самостоятельно отказаться от пособия. Выплаты могут лишить и за нецелевое использование и необеспечение создания надлежащих условий для полноценного содержания и воспитания ребенка.

Кроме этого выплаты лишают в таких случаях:

  • отнятие ребенка у получателя помощи без лишения родительских прав;
  • нахождение получателя помощи в местах лишения свободы;
  • утрата статуса многодетной семьи;
  • смерть ребенка, на которого оформлялась помощь;
  • смерть самого получателя помощи.

Размер алиментов в Украине

В Украине уравняли минимальный гарантированных размер алиментов на детей.

Теперь, родственники, которые платят алименты вместо родителей, должны будут отдать не меньше 50% прожиточного минимума на одного ребенка:

  • для детей в возрасте до 6 лет – 1050 грн в месяц;
  • для детей от 6 до 18 лет – 1309 грн в месяц.

Раньше, в случае уплаты алиментов другими родственниками ребенка, кроме родителей, размер алиментов был меньше, что дискриминировало часть детей.

"Сегодня" также писали, какие повышения алиментов запланированы в 2022 году и рассказывали, как вырастет размер помощи по безработице.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Боятся войны: еще одна европейская авиакомпания прекращает полеты над Украиной София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Штрафы и депортация на пять лет: как подставляют украинских заробитчан в Польше Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Андрей Галицкий "Новая почта" разлила необычное содержимое посылки клиента – (фото) Андрей Галицкий · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Крипторынок
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
Больше новостей
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

42045.54

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

2859.82

Litecoin (LTC)

123.3

Ripple (XRP)

0.79

Купить криптовалюту
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.03

Российский рубль (₽)

0.3728

Евро (€)

31.98

БИЗНЕС АУТ?
Налоговая порка продолжается
Почувствуй себя в шкуре бизнесмена
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Доллар VS гривня
В какой валюте хранят деньги украинцы
Загляни под матрас
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сегодня
14 февраля. Майкл Рубенс Блумберг. В этот день ровно 80 лет назад родился один из самых богатых людей планеты, учредитель и владелец ведущего поставщика мировых финансовых новостей Bloomberg, кандидат в президенты США, 108-й мэр Нью-Йорка...
История дня - за минуту

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Индекс авиакомпаний
Самые безопасные в мире
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Подробнее
Коммуналка
Сколько будем платить за газ?
Узнать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
33,45
32,95
32,00
18,11
33,50
33,00
32,00
18,05
33,85
32,85
31,82
19,05
35,49
34,99
34,59
19,48
38,09
34,50
33,00
19,01
38,49
35,43
34,93
18,74
38,99
35,84
35,29
19,64
38,99
35,84
35,29
19,15
38,99
35,84
35,29
19,64
39,97
35,84
37,97
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять