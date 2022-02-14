В Украине увеличили размер помощи на детей – кто будет получать больше

Рассказываем, как оформить такой вид помощи и кто имеет право на ее получение с марта 2022 года

Как получть 25 тысяч в год / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

В Украине с марта будет увеличен размер ежемесячный размер помощи на каждого третьего и последующего ребенка для многодетных семей.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, пишет "Правительственный портал".

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Размер помощи вырастет на 400 грн, с 1700 до 2100 грн. Она будет предоставляться до достижения ребенком шестилетнего возраста.

Кто может получить помощь?

Право на это выплату имеют все многодетные семьи, у которых есть соответствующее удостоверение.

Для того, чтобы оформить помощь, один из родителей должен обратиться в отделение социальной защиты населения и написать заявление.

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С собой нужно иметь пакет из таких документов:

оригинал и копия удостоверения многодетной семьи;

свидетельства о рождении детей, на которых будут оформлять выплату.

Деньги можно будет получать через "Укрпочту" или банк, который государство уполномочило совершать соцвыплаты.

Если родители уже получают ежемесячное пособие при рождении, то могут указать реквизиты той карты, на которую начисляются эти деньги.

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В Минсоцполитике посоветовали оформить такую выплату, даже если вы узнали о ней, когда ребенку исполнилось 5. Ведь за год от государства можно будет получить 25 200 гривен на третьего и каждого следующего ребенка.

Кого могут лишить выплаты?

При некоторых обстоятельствах государство может прекратить выплату денег, например, если получателя лишат родительских прав.

Также получатель может самостоятельно отказаться от пособия. Выплаты могут лишить и за нецелевое использование и необеспечение создания надлежащих условий для полноценного содержания и воспитания ребенка.

Кроме этого выплаты лишают в таких случаях:

отнятие ребенка у получателя помощи без лишения родительских прав;

нахождение получателя помощи в местах лишения свободы;

утрата статуса многодетной семьи;

смерть ребенка, на которого оформлялась помощь;

смерть самого получателя помощи.

Размер алиментов в Украине

В Украине уравняли минимальный гарантированных размер алиментов на детей.

Теперь, родственники, которые платят алименты вместо родителей, должны будут отдать не меньше 50% прожиточного минимума на одного ребенка:

для детей в возрасте до 6 лет – 1050 грн в месяц;

для детей от 6 до 18 лет – 1309 грн в месяц.

Раньше, в случае уплаты алиментов другими родственниками ребенка, кроме родителей, размер алиментов был меньше, что дискриминировало часть детей.

"Сегодня" также писали, какие повышения алиментов запланированы в 2022 году и рассказывали, как вырастет размер помощи по безработице.