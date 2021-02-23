На вторник, 23 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

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1 доллар США – 27,93 грн;

1 евро – 33,87 грн;

10 российских рублей – 3,72 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар подорожал на восемь копеек. Но за неделю – с 16 по 23 февраля – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на четыре копейки. Эксперты все же ожидают, что курс доллара в Украине будет падать.

Евро при этом вновь подорожал. Официальный курс повысился на девять копеек после роста на 13 копеек днем ранее.

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Стоимость 10 российских рублей 23 февраля снизилась на пять копеек.

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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В тренде В Украине дорожает валюта: официальный курс доллара и евро

В понедельник, 22 февраля, доллар на межбанке подорожал на копейку в покупке и на две – в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,86/27,89 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на семь копеек в покупке и на восемь – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,84/33,87 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

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В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

А МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

2021 год – 28,12 грн;

2022 год – 27,96 грн;

2023-2025 годы – 28,10 грн.

Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл., а в первом квартале гривня может укрепиться и вовсе до 26-26,5 грн/долл.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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