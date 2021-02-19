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Украинцев ждет дешевый доллар: когда и почему упадет курс

19 февраля, 11:28

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Сейчас на валютном рынке установилось равновесие

Доллар 19 февраля после снижения по официальному курсу торгуется на межбанке на уровне 27,85 гривни. На рынке установился баланс между спросом и предложением, но скоро это изменится – аграрии начнут подготовку к посевной и будут заводить валюту в страну. Пока что курс останется в диапазоне 27,8-27,9 грн/долл., но уже на следующей неделе доллар может упасть.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Нерезиденты снизили свое присутствие на рынке, что позволило достичь баланса между спросом и предложением. Однако в ближайшее время аграрии начнут подготовку к посевной и станут заводить валюту в страну... На следующей неделе аграрии избыточным предложением могут надавить на курс", – объяснил Шевчишин.

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К 11:00 доллар на межбанке торговался по 27,84 гривни в покупке и 27,86 гривни в продаже, свидетельствуют данные портала Minfin.

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Напомним, ранее финансовый аналитик объяснил, грозит ли украинцам обвал гривни и при каком условии курс доллара может резко вырасти.

А о том, почему цены в Украине выросли, несмотря на февральское падение курса доллара, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар курс межбанк курс доллара валютный рынок Андрей Шевчишин прогноз курса доллара

Источник: Сегодня

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