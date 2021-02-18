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Грозит ли украинцам обвал гривни: аналитик оценил риски

18 февраля, 12:27

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Резкий рост курса доллара возможен при одном условии, считает эксперт

Вероятность сильной девальвации гривни остается крайне низкой, несмотря на рост курса доллара в Украине. В ближайшее время гривня останется стабильной. А обвал нацвалюты может произойти только в том случае, если Украина так и не получит транш МВФ до осени, когда Киеву предстоят пиковые выплаты по госдолгу.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

На следующей неделе курс доллара будет находиться в диапазоне 27,7-27,95 грн, а евро к гривне, скорее всего, скорректируется до уровня 33,95 грн, прогнозирует аналитик.

"Несмотря на паузу в сотрудничестве между Украиной и МВФ, нерезиденты приняли участие в аукционе по размещению ОВГЗ. Вероятно, они не видят серьезной угрозы для украинской экономики. Но если Украина не получит согласованные 1,5 млрд долларов в рамках программы сотрудничества до осени, когда предстоит выплатить более 2 млрд долларов, может произойти сильная девальвация гривни. Пока вероятность развития событий по такому сценарию крайне низка", – объяснил Гойлов.

Напомним, ранее в команде президента Владимира Зеленского заверили, что переговоры Украины и МВФ продолжаются. У президента ожидают, что сотрудничество будет продолжено.

Как известно, миссия МВФ по итогам работы в Киеве не стала рекомендовать пересмотр программы stand-by. Это значит, что второй транш по этой программе Украина пока не получит, ведь такие решения принимаются именно по итогам пересмотров. Подробнее о ситуации смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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девальвация гривня курс гривни курс доллара МВФ прогноз курса доллара

Источник: Сегодня

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