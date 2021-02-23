На вівторок, 23 лютого, Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 27,93 грн;

1 євро – 33,87 грн;

10 російських рублів – 3,72 грн.

У порівнянні зі вчорашніми значеннями долар подорожчав на вісім копійок. Але за тиждень – з 16 по 23 лютого – гривня зміцнилася проти американської валюти на чотири копійки. Експерти все ж очікують, що курс долара в Україні буде падати.

Євро при цьому знову подорожчав. Офіційний курс підвищився на дев'ять копійок після зростання на 13 копійок напередодні.

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Вартість 10 російських рублів 23 лютого знизилася на п'ять копійок.

Як відомо, офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

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В тренді В Україні дорожчає валюта: офіційний курс долара та євро

У понеділок, 22 лютого, долар на міжбанку подорожчав на копійку в купівлі і на дві – в продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,86/27,89 грн (купівля/продаж). Євровалюта виросла в ціні на сім копійок в купівлі і на вісім – у продажу. До закриття євро торгувався на рівні 33,84/33,87 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

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У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

А МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні на період до 2025 року:

2021 рік – 28,12 грн;

2022 рік – 27,96 грн;

2023-2025 роки – 28,10 грн.

Аналітики Bank of America при цьому вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол., а в першому кварталі гривня може зміцнитися і зовсім до 26-26,5 грн/дол.

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "має" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, де можуть підсунути фальшиві гроші і як виявити підробку, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долару в Україні

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