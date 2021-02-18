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Чи загрожує українцям обвал гривні: аналітик оцінив ризики

18 лютого, 12:27

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Різке зростання курсу долара можливе за однієї умови, вважає експерт

Імовірність сильної девальвації гривні залишається вкрай низькою, незважаючи на зростання курсу долара в Україні. Найближчим часом гривня залишиться стабільною. А обвал нацвалюти може статися тільки у випадку, якщо Україна так і не отримає транш МВФ до осені, коли на Київ чекають пікові виплати за держборгом.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Наступного тижня курс долара перебуватиме в діапазоні 27,7-27,95 грн, а євро до гривні, найімовірніше, скоректується до рівня 33,95 грн, прогнозує аналітик.

"Незважаючи на паузу у співпраці між Україною і МВФ, нерезиденти взяли участь в аукціоні з розміщення ОВДП. Ймовірно, вони не бачать серйозної загрози для української економіки. Але якщо Україна не отримає узгоджені 1,5 млрд доларів у рамках програми співпраці до осені, коли потрібно виплатити понад 2 млрд доларів, може статися сильна девальвація гривні. Поки ймовірність розвитку подій за таким сценарієм вкрай низька", – пояснив Гойлов.

Нагадаємо, раніше в команді президента Володимира Зеленського запевнили, що переговори України і МВФ тривають. У президента очікують, що співпраця буде продовжена.

Як відомо, місія МВФ за підсумками роботи в Києві, не стала рекомендувати перегляд програми stand-by. Це означає, що другий транш за цією програмою Україна поки не отримає, адже такі рішення приймаються саме за підсумками переглядів. Детальніше про ситуацію дивіться в сюжеті "Сьогодні":

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девальвація гривня курс гривні курс долара МВФ прогноз курсу долара

Джерело: Сьогодні

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