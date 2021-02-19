На українців чекає дешевий долар: коли і чому впаде курс

Долар 19 лютого після зниження за офіційним курсом торгується на міжбанку на рівні 27,85 гривні. На ринку встановився баланс між попитом і пропозицією, але скоро це зміниться – аграрії почнуть підготовку до посівної і заводитимуть валюту до країни. Поки що курс залишиться в діапазоні 27,8-27,9 грн/дол., але вже наступного тижня долар може впасти.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

"Нерезиденти знизили свою присутність на ринку, що дозволило досягти балансу між попитом і пропозицією. Однак найближчим часом аграрії почнуть підготовку до посівної і стануть заводити валюту до країни... Наступного тижня аграрії надлишковою пропозицією можуть натиснути на курс", – пояснив Шевчишин.

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До 11:00 долар на міжбанку торгувався по 27,84 гривні в купівлі і 27,86 гривні в продажу, свідчать дані порталу Minfin.

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Нагадаємо, раніше фінансовий аналітик пояснив, чи загрожує українцям обвал гривні та за якої умови курс долара може різко зрости.

А про те, чому ціни в Україні зросли, незважаючи на лютневе падіння курсу долара, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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