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На українців чекає дешевий долар: коли і чому впаде курс

19 лютого, 11:28

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Зараз на валютному ринку встановилася рівновага

Долар 19 лютого після зниження за офіційним курсом торгується на міжбанку на рівні 27,85 гривні. На ринку встановився баланс між попитом і пропозицією, але скоро це зміниться – аграрії почнуть підготовку до посівної і заводитимуть валюту до країни. Поки що курс залишиться в діапазоні 27,8-27,9 грн/дол., але вже наступного тижня долар може впасти.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

"Нерезиденти знизили свою присутність на ринку, що дозволило досягти балансу між попитом і пропозицією. Однак найближчим часом аграрії почнуть підготовку до посівної і стануть заводити валюту до країни... Наступного тижня аграрії надлишковою пропозицією можуть натиснути на курс", – пояснив Шевчишин.

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До 11:00 долар на міжбанку торгувався по 27,84 гривні в купівлі і 27,86 гривні в продажу, свідчать дані порталу Minfin.

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Нагадаємо, раніше фінансовий аналітик пояснив, чи загрожує українцям обвал гривні та за якої умови курс долара може різко зрости.

А про те, чому ціни в Україні зросли, незважаючи на лютневе падіння курсу долара, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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Всі подробиці в спецтемі Курс долару в Україні

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долар курс міжбанк курс долара валютний ринок Андрій Шевчишин прогноз курсу долара

Джерело: Сьогодні

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