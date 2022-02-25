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В помощь армии? НБУ срочно перечислил в бюджет миллиардные суммы

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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25 февраля, 19:02
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Перечисления составили почти 19 млрд грн
Нацбанк срочно перечислил в госбюджет миллиардные суммы
Нацбанк срочно перечислил в госбюджет миллиардные суммы / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины 24 февраля 2022 года перечислил часть прибыли к распределению в сумме около 19 млрд грн в Государственный бюджет Украины.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

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"Национальный банк оперативно перечислил часть прибыли к распределению по итогам 2021 года в Государственный бюджет Украины. Эта сумма – почти 19 млрд грн. Это шаг, в котором нуждается наше государство, его Вооруженные Силы и каждый украинец", – прокомментировал Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Как изменится работа украинских банков

25 февраля НБУ остановил операции с русским и белорусским рублем.

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Так, уполномоченным учреждениям запрещено совершать какие-либо валютные операции:

  • с использованием русских рублей и белорусских рублей;
  • участником которых является юридическое или физическое лицо, имеющее местонахождение в Российской Федерации или в Республике Беларусь;
  • для выполнения обязательств перед юридическими или физическими лицами, имеющими местонахождение в Российской Федерации или в Республике Беларусь.

Ранее мы информировали, что государственный ПриватБанк отменил комиссию за снятие наличных с кредитных карт физлиц.

Также мы писали, как санкции США ударили по российским банкам.

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