На допомогу армії? НБУ терміново перерахував до бюджету мільярдні суми

Національний банк України 24 лютого 2022 року перерахував частину прибутку до розподілу в сумі майже 19 млрд грн до Державного бюджету України.
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Гроші призначені для фінансового забезпечення функціонування держави в умовах воєнного стану.
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"Національний банк оперативно перерахував частину прибутку до розподілу за підсумками 2021 року до Державного бюджету України. Ця сума – майже 19 млрд грн. Це крок, якого потребує наша держава, її Збройні Сили та кожен українець", – прокоментував Голова Національного банку України Кирило Шевченко.
Як зміниться робота українських банків
25 лютого НБУ зупинив операції з російським та білоруським рублем.
Так, уповноваженим установам заборонено здійснювати будь-які валютні операції:
- з використанням російських рублів та білоруських рублів;
- учасником яких є юридична або фізична особа, яка має місцезнаходження в Російській Федерації або в Республіці Білорусь;
- для виконання зобов’язань перед юридичними або фізичними особами, які перебувають у Російській Федерації або в Республіці Білорусь.
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