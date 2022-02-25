На допомогу армії? НБУ терміново перерахував до бюджету мільярдні суми

Перерахування сягнули майже 19 млрд грн

Нацбанк терміново перерахував у держбюджет мільярдні суми / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Національний банк України 24 лютого 2022 року перерахував частину прибутку до розподілу в сумі майже 19 млрд грн до Державного бюджету України.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

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Гроші призначені для фінансового забезпечення функціонування держави в умовах воєнного стану.

"Національний банк оперативно перерахував частину прибутку до розподілу за підсумками 2021 року до Державного бюджету України. Ця сума – майже 19 млрд грн. Це крок, якого потребує наша держава, її Збройні Сили та кожен українець", – прокоментував Голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Як зміниться робота українських банків

25 лютого НБУ зупинив операції з російським та білоруським рублем.

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Так, уповноваженим установам заборонено здійснювати будь-які валютні операції:

з використанням російських рублів та білоруських рублів;

учасником яких є юридична або фізична особа, яка має місцезнаходження в Російській Федерації або в Республіці Білорусь;

для виконання зобов’язань перед юридичними або фізичними особами, які перебувають у Російській Федерації або в Республіці Білорусь.

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