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В Ощадбанке едва не "похоронили" живого клиента – что произошло

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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11 февраля, 09:50
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Рассказываем, почему пенсионеру пришлось обратится в Министерство юстиции после визита в Ощадбанка
Что обидело пенсионера в Ощадбанке
Что обидело пенсионера в Ощадбанке / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Клиент Ощадбанка пожаловался на сотрудников отделения, которые в шутку назвали ему шокирующую причину отказа в кредите.

Об этом мужчина написал отзыв на специализированном сайте "Минфин".

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По его словам, он обслуживается в Ощадбанке с 1994 года и посещает одно отделение, поскольку именно там ему назначили пенсию. Недавно пенсионеру пришлось обратится за помощью – он хотел получить кредит на погашение долгов по коммуналке.

В банке ему отказали, но причина отказа, заставила украинца оббегать еще с десяток инстанций.

"Я оказывается числюсь по решению суда без вести пропавшим! Я убил кучу нервов, времени и средств на поиск истины и получение ответов из различных инстанций, баз данных и даже Министерства Юстиции Украины. Ничего подобного нет! Я не пропал и нет никакого решения суда", – пишет возмущенный клиент.

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Оказывается, сотрудники назвали ему выдуманную причину отказа в выдаче кредита, чтобы не называть настоящую, то есть – "пошутили".

Что ответили в Ощадбанке?

Представители Ощадбанка отреагировали на отзыв, однако никак не прокомментировали поведение своих сотрудников.

В финучреждении подтвердили, что банк имеет право отказать в кредите и пообещали проверить ситуацию еще раз.

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Новое приложение Ощадбанка

В декабре Ощадбанк объявил о запуске нового приложения мобильного банкинга – "Мобильный Ощад". Оно должно полностью заменить старое приложение "Ощад 24/7" в течение 2022 года.

Главной фишкой программы является виртуальный помощник по имени Ощадик, который должен подсказывать, как пользоваться приложением.

Разработчики обещают, что "Мобильный Ощад" сохранит все функции предыдущего приложения и порадует новыми.

"Сегодня" также писали, какая комиссия при переводах на карту в разных банках и рассказывали, какие клиенты Ощадбанка могут остаться без пенсии.

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