Ощадбанк обвинили в хищении средств умершего клиента – что произошло

Ощадбанк продолжил снимать деньги за обслуживание неактивного счета давно умершего клиента

Клиент так и не смог получить наследство отца / Фото: коллаж: УНИАН/Сегодня

Мужчина обвинил Ощадбанк в хищении средств со счета его умершего отца. Клиент утверждает, что эти деньги должны были достаться ему по наследству.

Об этом сын погибшего написал отзыв на сайте "Минфин".

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Украинец пишет, что его отец умер в 2019 году и в течение нескольких месяцев после этого события он обратился к нотариусу с заявлением о принятии наследства.

Тогда нотариус направила запрос в Ощадбанк о том, были ли у умершего счета или денежные средства в этом финучреждении.

"Ощадбанк предоставил (информацию – Ред.), что на счету, принадлежавшем умершему, есть соответствующая сумма. Пока оформлялось наследство, он получил свидетельство о наличии средств, которые принадлежали умершему и подтверждены справкой Ощадбанка, пришел в отделение указанного банка получить наследство, но средств уже не было", – пишет клиент.

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По мнению мужчины, Ощадбанк присвоил средства, взимая по 100 грн за обслуживание неактивного счета умершего клиента, пока наследники оформляли наследство по закону.

"Считаю указанные действия мошенническими, так как на момент уведомления Ощадбанком нотариуса указанные средства еще были на счету. Поэтому можно только представить, сколько средств получает государственный Ощадбанк за обслуживание неактивных счетов не только живых, но и мертвых клиентов", – говорится в отзыве.

Сотрудники Ощадбанка на обвинения пока не ответили.

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Новое мобильное приложение Ощадбанка

Ощадбанк запустил новое мобильное приложение "Мобильный Ощад", которое до конца следующего года должно полностью заменить старую программу.

Разработчики уверяют, что в новом приложении будут устранены старые неполадки, улучшены старые функции, а также добавлены новые.

Главной особенностью станет виртуальный помощник Ощадик, который помогает справиться с функционалом приложения.

"Сегодня" также рассказывали, что Ощадбанк продаст на онлайн-аукционе проблемные кредиты украинцев и писали, где можно снять средства без комиссии, кроме "родных" банкоматов Ощадбанка.