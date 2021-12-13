Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔥 Победа Ломаченко! 💥 Переговоры Байден - Путин - 2022 🚓 Хамство Гогилашвили 💡 Запрет пакетов
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Ощадбанк обвинили в хищении средств умершего клиента – что произошло

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
13 декабря, 11:53
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ощадбанк продолжил снимать деньги за обслуживание неактивного счета давно умершего клиента
Клиент так и не смог получить наследство отца
Клиент так и не смог получить наследство отца / Фото: коллаж: УНИАН/Сегодня

Мужчина обвинил Ощадбанк в хищении средств со счета его умершего отца. Клиент утверждает, что эти деньги должны были достаться ему по наследству.

Об этом сын погибшего написал отзыв на сайте "Минфин".

Реклама

Украинец пишет, что его отец умер в 2019 году и в течение нескольких месяцев после этого события он обратился к нотариусу с заявлением о принятии наследства.

Тогда нотариус направила запрос в Ощадбанк о том, были ли у умершего счета или денежные средства в этом финучреждении.

"Ощадбанк предоставил (информацию – Ред.), что на счету, принадлежавшем умершему, есть соответствующая сумма. Пока оформлялось наследство, он получил свидетельство о наличии средств, которые принадлежали умершему и подтверждены справкой Ощадбанка, пришел в отделение указанного банка получить наследство, но средств уже не было", – пишет клиент.

Реклама

По мнению мужчины, Ощадбанк присвоил средства, взимая по 100 грн за обслуживание неактивного счета умершего клиента, пока наследники оформляли наследство по закону.

"Считаю указанные действия мошенническими, так как на момент уведомления Ощадбанком нотариуса указанные средства еще были на счету. Поэтому можно только представить, сколько средств получает государственный Ощадбанк за обслуживание неактивных счетов не только живых, но и мертвых клиентов", – говорится в отзыве.

Сотрудники Ощадбанка на обвинения пока не ответили.

Реклама

Новое мобильное приложение Ощадбанка

Ощадбанк запустил новое мобильное приложение "Мобильный Ощад", которое до конца следующего года должно полностью заменить старую программу.

Разработчики уверяют, что в новом приложении будут устранены старые неполадки, улучшены старые функции, а также добавлены новые.

Главной особенностью станет виртуальный помощник Ощадик, который помогает справиться с функционалом приложения.

"Сегодня" также рассказывали, что Ощадбанк продаст на онлайн-аукционе проблемные кредиты украинцев и писали, где можно снять средства без комиссии, кроме "родных" банкоматов Ощадбанка.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Руководитель проекта "Деньги" Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.02

Российский рубль (₽)

0.3676

Евро (€)

30.45

Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Стокгольм и на Корфу!
Узнать о новых направлениях
ТОП бизнес
Золотая жила для предпринимателей
Чернигов
Харьков
Днепр
Львов
Черноморск
1/2
Почему не Киев?
Опрос

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Green Energy
Лидеры солнечной энергетики
Что не так с Украиной?
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,32
19,25
30,59
30,38
28,98
19,57
33,49
30,77
30,12
18,76
33,88
30,87
30,27
18,96
33,99
30,87
30,27
19,64
33,99
30,87
30,27
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,87
33,97
19,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять