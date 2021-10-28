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Почти 5 млрд грн: чьи кредиты Ощадбанк продаст на онлайн-аукционе

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
28 октября, 07:20
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Детский сад и заводы: Ощадбанк пустит с молотка проблемные кредиты украинцев
Ощадбанк хочет продать на онлайн-аукционе проблемные кредиты
Ощадбанк хочет продать на онлайн-аукционе проблемные кредиты / Фото: Коллаж: Сегодня

Ощадбанк выставил на продажу неработающие кредиты общей суммой почти 5 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении банка, передает "Финансовый клуб".

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Право денежного требования по кредитному договору, а также права по договорам обеспечения (ипотечными, залогами, поручительствами) будут проданы на онлайн-аукционах OpenMarket 12 и 22 ноября.

В качестве обеспечения договоров, то есть объектами, которые уйдут с молотка для погашения долга, выступают:

  • областная типография,
  • помещение детского сада,
  • админздание,
  • птицефабрики,
  • элеватор,
  • завод промышленного оборудования,
  • завод по кондиционированию гибридных семян кукурузы,
  • производственно-складские помещения,
  • оборудование склада для длительного хранения яиц,
  • земельные участки и другая недвижимость в Киеве, Ровенской, Днепропетровской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Херсонской и Черниговской областях.

По словам гендиректора аукциона, Ощадбанк – это уже второй банк, воспользовавшийся техническими возможностями онлайн-аукциона для продажи NPL-кейсов.

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"Учитывая разнообразие активов, которые в обеспечении лотов, ждем заинтересованности со стороны пользователей OpenMarket и крупных инвестиционных компаний", – говорит Александр Мамро.

Как будут работать банки в красной зоне

В эксклюзивном комментарии "Сегодня" сотрудники ПриватБанка и Ощадбанка рассказали, что финансовые учреждения находятся в списке исключений и на них не распространяются дополнительные ограничения =.

Таким образом, для посещения отделения не следует предъявлять ни сертификат вакцинации, ни плр-тест.

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Однако не стоит забывать о соблюдении социальной дистанции и ношении масок.

Раньше мы писали, что Ощадбанк сильно снизил свою прибыль по сравнению с прошлым годом, а ПриватБанк наоборот – почти догнал свой предыдущий результат.

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