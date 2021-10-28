Почти 5 млрд грн: чьи кредиты Ощадбанк продаст на онлайн-аукционе

Ощадбанк выставил на продажу неработающие кредиты общей суммой почти 5 млрд грн.
Об этом говорится в сообщении банка, передает "Финансовый клуб".
Право денежного требования по кредитному договору, а также права по договорам обеспечения (ипотечными, залогами, поручительствами) будут проданы на онлайн-аукционах OpenMarket 12 и 22 ноября.
В качестве обеспечения договоров, то есть объектами, которые уйдут с молотка для погашения долга, выступают:
- областная типография,
- помещение детского сада,
- админздание,
- птицефабрики,
- элеватор,
- завод промышленного оборудования,
- завод по кондиционированию гибридных семян кукурузы,
- производственно-складские помещения,
- оборудование склада для длительного хранения яиц,
- земельные участки и другая недвижимость в Киеве, Ровенской, Днепропетровской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Херсонской и Черниговской областях.
По словам гендиректора аукциона, Ощадбанк – это уже второй банк, воспользовавшийся техническими возможностями онлайн-аукциона для продажи NPL-кейсов.
"Учитывая разнообразие активов, которые в обеспечении лотов, ждем заинтересованности со стороны пользователей OpenMarket и крупных инвестиционных компаний", – говорит Александр Мамро.
Как будут работать банки в красной зоне
В эксклюзивном комментарии "Сегодня" сотрудники ПриватБанка и Ощадбанка рассказали, что финансовые учреждения находятся в списке исключений и на них не распространяются дополнительные ограничения =.
Таким образом, для посещения отделения не следует предъявлять ни сертификат вакцинации, ни плр-тест.
Однако не стоит забывать о соблюдении социальной дистанции и ношении масок.
Раньше мы писали, что Ощадбанк сильно снизил свою прибыль по сравнению с прошлым годом, а ПриватБанк наоборот – почти догнал свой предыдущий результат.