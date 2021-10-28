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Майже 5 млрд грн: чиї кредити Ощадбанк продасть на онлайн-аукціоні

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
28 жовтня, 07:20
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Дитячий садок та заводи: Ощадбанк пустить з молотка проблемні кредити українців
Ощадбанк хоче продати на онлайн-аукціоні проблемні кредити
Ощадбанк хоче продати на онлайн-аукціоні проблемні кредити / Фото: Колаж: Сьогодні

Ощадбанк виставив на продаж непрацюючі кредити, загальною сумою майже 5 млрд грн.

Про це йдеться у повідомленні банку, передає "Фінансовий клуб".

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Право грошової вимоги за кредитним договором, а також права за договорами забезпечення (іпотечними, заставами, поруками) будуть продані на онлайн-аукціонах OpenMarket 12 та 22 листопада.

У якості забезпечення договорів, тобто об’єктам, які підуть з молотка для погашення боргу, виступають:

  • обласна друкарня,
  • приміщення дитячого садку,
  • адмінбудівля,
  • птахофабрики,
  • елеватор,
  • завод промислового обладнання,
  • завод по кондиціюванню гібридного насіння кукурудзи,
  • виробничо-складські приміщення,
  • обладнання складу для довготривалого зберігання яєць,
  • земельні ділянки та інша нерухомість в Києві, Рівненській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Херсонській і Чернігівській областях.

За словами гендиректора аукціону, Ощадбанк – це вже другий банк, який скористався технічними можливостями онлайн-аукціону для продажу NPL-кейсів.

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"Враховуючи різноманітність активів, які в забезпеченні лотів, чекаємо на зацікавленість з боку користувачів OpenMarket та великих інвестиційних компаній", – каже Олександр Мамро.

Як працюватимуть банки у "червоній зоні"

У ексклюзивному коментарі "Сьогодні" співробітники ПриватБанку та Ощадбанку розповіли, що фінансові установи перебувають у списку виключень і на них не розповсюджуються додаткові обмеження.

Отже, для відвідування відділення не потрібно пред’являти ані сертифікат вакцинації, ані плр-тест.

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Однак не варто забувати про дотримання соціальної дистанції та носіння масок.

Раніше ми писали, що Ощадбанк сильно зменшив свій прибуток порівняно із минулим роком, а ПриватБанк навпаки – майже наздогнав свій попередній результат.

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