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Ощадбанк сократил прибыль в 5,6 раз, но избавился от проблемных кредитов

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
20 октября, 08:00
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Ощадбанк избавился от проблемных кредитов на 17,2 млрд грн, но сильно сократил прибыль – причина
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Государственное финучреждение Ощадбанк за 9 месяцев 2021 получило 849 млн грн чистой прибыли, что в 5,6 раз меньше чем в прошлом году.

Об этом сообщается на сайте Ощадбанка.

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Несмотря на не такую большую прибыль, банк нарастил операционную прибыль до 4,6 млрд грн, что на 4,2 млрд грн больше прошлогоднего результата.

Причиной Ощадбанк считает рост комиссионного и процентного доходов, на 40,2% и в 1,6 раза.

По данным Ощадбанка, отрицательный торговый результат в размере 3,8 млрд грн вызвали такие факторы, как усиление гривны и соответствующей индексацией ценных бумаг в капитале.

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Также с начала 2021 Ощадбанк на 15,9% увеличил кредитование до 73,3 млрд грн, а еще избавился от значительного количества неработающих кредитов.

Только за последний месяц показатель уменьшился на 17 п.п. – с 51% до 34%, или на 17,2 млрд грн.

Ранее Ощадбанк сообщил, что сокращает количество отделений в Украине, в связи с утверждением стратегии развития.

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"Сегодня" также писали, что Ощадбанкв последний раз продлил действие платежных карточек внутренне перемещенных лиц до 1 января 2022 года.

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