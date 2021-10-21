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Пускают только со справками? Как будут работать ПриватБанк и Ощадбанк в красной зоне

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
21 октября, 15:21
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Как будут работать финансовые учреждения во время карантина и кого будут обслуживать – ответ банков
Кого будут пускать в отделения ПриватБанка и Ощадбанка
Кого будут пускать в отделения ПриватБанка и Ощадбанка / Фото: Коллаж: Сегодня

С 21 октября в Украине начинают действовать новые карантинные ограничения на перевозку и работу некоторых учреждений в красных зонах карантина.

Они предполагают, что вакцинированные граждане будут иметь определенные привилегии.

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"Сегодня" узнали, изменится ли что-то в работе украинских банков, и готовы рассказать вам.

ПриватБанк

Представитель ПриватБанка сообщил "Сегодня" в комментарии что, для финансовых учреждений правила не менялись.

"Банки обслуживают всех клиентов при соблюдении дистанции и обязательном ношении защитной маски", – сказали в ПриватБанке.

Поэтому для посещения отделения или кассы справка о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест не нужны.

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Ощадбанк

В Ощадбанке "Сегодня" рассказали, что все отделения в красных зонах работают в штатном режиме и пока изменений в работе не ожидается.

Банк продолжает принимать клиентов в защитных масках и с соблюдением необходимой социальной дистанции. Никаких дополнительных документов не требуется.

Как будут работать почтовые операторы

Сотрудники "Новой почты" сообщили, что почтовые службы находятся в списке исключений и на них не распространяются обязательства работать только с вакцинированными.

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Посетить отделение можно в маске и с соблюдением дистанции.

В "Укрпочте" также отметили, что справок о вакцинации или тестов для посещения предъявлять не нужно.

Ранее мы писали, что ПриватБанк почти догнал свою прошлогоднюю прибыль и за первые девять месяцев 2021 года заработал 21,2 млрд грн.

А также рассказывали о прибыли Ощадбанка, которая, наоборот, – упала почти в 6 раз по сравнению с 2020 годом.

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