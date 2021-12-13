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Ощадбанк звинуватили у викраденні коштів померлого клієнта – що сталося

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
13 грудня, 11:53
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Ощадбанк продовжив знімати гроші за обслуговування неактивного рахунку давно померлого клієнта
Клієнт так і не зміг отримати спадщину батька
Клієнт так і не зміг отримати спадщину батька / Фото: колаж УНІАН/Сьогодні

Чоловік звинуватив Ощадбанк у розкраданні коштів із рахунку його померлого батька. Клієнт стверджує, що ці гроші мали дістатись йому у спадок.

Про це син загиблого написав відгук на сайті "Мінфін".

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Українець пише, що його батько помер у 2019 році і протягом кількох місяців після цієї події він звернувся до нотаріуса, із заявою про прийняття спадщини.

Тоді нотаріус спрямувала запит до Ощадбанку про те, чи були у померлого рахунки чи кошти у цій фінустанові.

"Ощадбанк надав (інформацію – Ред.), що на рахунку, що належав померлому є відповідна сума. Поки оформлялася спадщина, отримав свідоцтво про наявність коштів, які належали померлому і підтверджені довідкою Ощадбанку, прийшов до відділення означеного банку отримати спадщину, але коштів вже не було", – пише клієнт.

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На думку чоловіка, Ощадбанк присвоїв кошти, стягуючи по 100 грн. за обслуговування неактивного рахунку померлого клієнта, поки спадкоємці оформлювали спадщину за законом.

"Вважаю означені дії шахрайськими, оскільки на момент повідомлення Ощадбанком нотаріуса, зазначені кошти ще були на рахунку. Тому можна тільки уявити скільки коштів отримує державний Ощадбанк за обслуговування неактивних рахунків не тільки живих але і мертвих клієнтів", – йдеться у відгуку.

Співробітники Ощадбанку на звинувачення поки що не відповіли.

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Новий мобільний додаток Ощадбанку

Ощадбанк запустив новий мобільний застосунок "Мобільний Ощад", який до кінця наступного року має повністю замінити стару програму.

Розробники запевняють, що у новому застосунку будуть виправлені старі неполадки, покращені старі функції, а також додані нові.

Головною особливістю стане віртуальний помічник Ощадик, який має допомагати впоратись із функціоналом застосунку.

"Сьогодні" також розповідали, що Ощадбанк продасть на онлайн-аукціоні проблемні кредити українців та писали, де можна зняти кошти без комісії, окрім "рідних" банкоматів Ощадбанку.

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